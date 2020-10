Miranda: "Mi primera opción siempre fue volver al Betis, a mi casa"

El último fichaje del Betis, Juan Miranda, ha sido presentado este mediodía en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, junto a Ángel Haro y Antonio Cordón, expresando su alegría y satisfacción por volver de nuevo al club verdiblanco.

En primer lugar, Haro y Cordón le han dado la bienvenida. "Mis palabras van dedicadas a Juan. Enhorabuena por volver a tu casa. Te fuiste como un crío y vienes como un hombre. Espero que estos años te hayan servido para tener la experiencia que nos vas a poner a nuestra disposición para hacerte un hueco en el Betis. Es muy bonito tenerte aquí. Te deseo mucha suerte. No ha sido un fichaje fácil. Agradezco el esfuerzo de todas las personas que trabajan en el club. Desearte mucha suerte, vienes a un equipo que queremos es trabajo y solamente nos fijamos en cada entrenamiento tenemos que dar el ciento veinte por ciento. Nuestra meta es el próximo día. Vamos a ir poco a poco. Tienes esas características de hacer equipo y trabajar con exigencia y disciplina y ése el perfil de jugadores que estamos incorporando y es el camino para hacer una buena temporada. Enhorabuena y muchas gracias", ha indicado el director deportivo.

Además, Cordón ha desvelado que el Betis tiene una opción de prioridad para poder quedarse con Miranda al final de temporada: "Nosotros el jugador viene cedido y el Betis se reserva la prioridad para que pueda continuar con nosotros. Si todas las partes nos podemos de acuerdo el camino está bien trazado par que continúe con nosotros. No busco opciones a futuro. Lo que vaya hacer otro club no me interesa. Quiero que Miranda juegue bien, que haga buena campaña y que después todas las partes acordemos lo que queremos acordar. El acuerdo privado entre dirigentes no es una información que deban saber los periodistas".

"Siempre es un motivo de alegría la presentación de un jugador del Real Betis, pero hoy la alegría es doble porque es un jugador de la casa que ha puesto muy fácil su retorno. Se lo agradecemos agradecer tanto a él como a su familia y a sus agentes", ha indicado Haro.

Mientras, Miranda expresaba lo siguiente:

Vuelta a casa

"Estoy inmensamente feliz de volver a mi casa y familia. Me fui siendo un niño y vuelvo como un hombre. Dar las gracias al Betis y al Barcelona, y a mis agentes por hacer fácil la operación y sobre todo a mi familia. La primera opción siempre ha sido el Real Betis y volver a mi casa".

¿Qué significa este día?

"Es uno de los días que siempre voy a recordar. Lo llevaba soñando desde que me fui. Sabía que algún año íbamos a volver. Somos béticos de que nacimos y muy contento de estar aquí de nuevo".

Defender

"Cada semana el equipo está trabajando mejor y en Valencia se vio. Por esa parte creo que soy jugador ofensivo, pero sé que soy defensa y lo primero que tengo que hacer es defender".

Regreso a Heliópolis

"Soy bético desde que nací. Mi sueño desde que pisé la ciudad deportiva con siete años era el primer equipo. Me fui a Barcelona joven, pero entraba en esos trámites de futbolista y por suerte estoy aquí muy contento".

Interés del Betis

"Interés desde hace años. Mi prioridad era volver a casa. Este año sí apostaron por mí y creo que necesitaba ese cambio después de estar un año en Alemania que no fue fácil. Nos entendimos y por suerte estoy aquí".

Entrenar con Joaquín

"Es un privilegio estar al lado de Joaquín. Cuando él debutaba yo casi no había nacido y muy contento. Me tratan en el vestuario muy bien".

Triunfo en Mestalla

"Ningún partido del Betis me he perdido. Veía todos los partidos del Betis y del Barça. Fue un triunfo que merecía y ojalá el próximo fin de semana sigamos así y logremos la victoria".

Aprendizaje en el Barcelona

"He estado rodeado de estrellas y eso te hace madurar más. Con el Barca estoy muy agradecido, tanto en la parte de arriba como en el vestuario, no es fácil entrar en un vestuario con tantas estrellas, pero son humanos también y te dan todo lo que necesitan. Ahora en esta última etapa en Alemania me costó al principio. Después de Navidad empecé a jugar, era más un tema de adaptación. Después el míster me dio confianza y crecí mucho en Alemania, no futbolísticamente pero sí personalmente. Estar fuer de tu país, sin la familia en último tramo, eso te hace crecer futbolísticamente y personalmente".

Listo para jugar ya

"Me encuentro bien. He jugado amistosos y podría jugar este fin de semana".

Pellegrini

"He hablado con él esta mañana. Es muy cercano es diferente estar en tu casa. El vestuario muy bien y muy agradecido".