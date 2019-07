El Barcelona es uno de los equipos más interesados en Júnior, aunque las exigencias del Betis, que solicita entre 25 y 30 millones de euros por el lateral, han provocado que la negociación se encuentre ahora mismo en punto muerto. Eso sí, Mundodeportivo ha entrevistado al zurdo, que explica unos tuits ofensivos contra Messi de hace años en un lavado de imagen que puede influir en su futuro.

"Es algo que no tiene importancia y que puedo explicar sin problema. Resulta que mi mejor amigo de entonces era del Barça y por tanto también era fanático de Messi porque Leo es el mejor sin discusión. Y yo para picarle le decía cosas feas de Messi por Twitter. Eso es todo, cosas de niños. También de aquella época ha salido algún tuit mío en que decía alguna burrada de Julia, que entonces era mi novia y que ahora es mi mujer y la madre de mi hija", ha explicado Júnior en el diario deportivo, donde ha ahondado en esas cuestiones para pedir disculpas: "Son cosas que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional. Pero también digo que si por aquellos tuits alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas".

Además, el hispano-dominicano ha elogiado a Leo Messi, al que considera el mejor del mundo. "Es el mejor del mundo con diferencia, de eso no hay duda. Yo siempre lo digo cuando se habla del Balón de Oro: de entrada ya se lo tenían que dar a Messi y después crear un premio para el resto de mortales y a ver quién se lo merece más. No es extraño que la afición del Betis, que sabe mucho de fútbol, le dedicara esa ovación. Y este año, Messi tiene que volver a ganar el Balón de Oro. Fue Pichichi de la Liga, Bota de Oro y máximo goleador de la Champions. ¿Quién ha hecho más que él", explica el verdiblanco, que se muestra orgulloso por ese interés del Barcelona: "Están saliendo noticias y la verdad es que es un halago y un orgullo que te vinculen con clubs importantes como es el Barcelona. Pero yo estoy centrado en el Betis porque es mi club y además le tengo una gratitud enorme porque me lo ha dado todo. No puedo negar es que es un honor y un orgullo que se me asocie con el Barcelona, que es un gran club y tiene un equipazo. Yo ahora estoy a tope en el Betis y lo que tenga que pasar, pasará".

De igual forma, Júnior elogia a Jordi Alba, el lateral izquierdo del Barcelona. "Para mí Jordi es el mejor lateral izquierdo del mundo, un jugadorazo capaz de defender y de atacar también con muchísimo peligro. Si algún día juego con él, aparte de competir con él seguro que aprendo mucho a su lado", ha señalado.