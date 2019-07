El Betis está muy cerca de cerrar al segundo fichaje de cara a la próxima temporada, Alfonso Pedraza. El futbolista del Villarreal llegará al conjunto verdiblanco –pagará en torno al millón de euros– en calidad de cedido con una opción de compra al final del curso venidero (10 millones de euros más una serie de variables), y tan avanzado está la operación que en las próximas horas está previsto que este jugador de banda izquierda pase el reconocimiento médico en Sevilla para firmar su contrato y estar a disposición ya de Rubi de cara a la Copa Ibérica.

Según avanzó AS y pudo confirmar este diario, Pedraza se ha decantado por la oferta del Betis después de que Rubi le expusiera el proyecto del cuadro verdiblanco de cara a la próxima campaña, algo clave para el jugador cordobés, que manejaba diferentes ofertas, como una del Eintracht de Fráncfort, pero sin que le terminaran de convencer. La ilusión del todavía jugador del cuadro villarrealense por recalar en el Betis es total, y espera poder empezar cuanto antes a trabajar a las órdenes de su nuevo entrenador, que ha jugado un papel muy importante en la operación.

Pedraza se formó en la cantera del Séneca cordobés y de ahí pasó al Villarreal, donde fue progresando hasta llegar a debutar con el primer equipo a las órdenes de Marcelino García Toral, aunque posteriormente salió cedido al Lugo, Leeds y Alavés, formando parte la pasada campaña de la primera plantilla del cuadro amarillo.

Pero el de Pedraza no es el único movimiento en el Betis en las últimas horas. Tanto es así que el Betis negociaba ayer la venta de Júnior. El Barcelona estaba a punto de hacerse con los servicios del hispano-dominicano, pero otro club se metió en la puja y pelea con el cuadro azulgrana por fichar al jugador verdiblanco. De esta manera, a la espera de cerrar la venta de Júnior, el Betis se ha movido rápido en el mercado para reforzar el costado izquierdo con Pedraza, que no será el único refuerzo para esa zona de la defensa. Así, el Betis no se olvida de Álex Moreno ni tampoco de Juan Miranda, ambos con muchas opciones de ser el segundo fichaje para el puesto específico de lateral izquierdo.

"Lateral, portero y delantero. Si saliera alguno en alguna situación habría que sustituirlo. Y luego siempre te queda una plaza abierta por si sale alguna cosa interesante de mercado, ésa sería la idea", comentó ayer Rubi en la comparecencia que ofreció ante los medios de comunicación en Montecastillo. De momento, Rubi tendrá a su disposición a Pedraza en las próximas horas, pero también podría haber noticias, antes de que el Betis ponga rumbo a México, en lo referente a la portería, donde el perfil parece claro: un portero de proyección. "Es posible que vayamos a por ese perfil joven y si esas operaciones no se pueden hacer iremos por otro perfil. Hay porteros con proyección en el mercado y rendimiento inmediato y podría ser una opción interesante".

Entre esos porteros jóvenes, el cuadro de Heliópolis es el mejor colocado en el caso de que el madridista Lunin acabe saliendo cedido, con opciones también presentes como el sportinguista Dani Martín, muy del gusto de la dirección deportiva; el meta de Las Palmas Josep Martínez y Sivera, del Alavés. Otras posibilidades, como la de Adrián, también siguen patentes en el cuadro verdiblanco, pero con poca fuerza.

Para el ataque, el nombre propio sigue siendo Borja Iglesias. El entrenador del cuadro verdiblanco desearía contar con el delantero gallego, pero es consciente de las dificultades de la operación, de ahí que pida un poco de paciencia. Por otro lado, está por ver qué ocurre con la situación de Lo Celso, que junto a Júnior es el otro futbolista que todo hace indicar que abandonará Heliópolis a lo largo del verano.