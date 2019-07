El entrenador del Betis, Rubi, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en Montecastillo, donde ha tratado los siguientes temas de la actualidad bética.

Balance de los primeros días de pretemporada

"A los jugadores les hemos dado palizas de todo tipo, físicas, técnicas, tácticas… para inculcar nuestra idea de juego. Quitando pequeñas cosas, la valoración es positiva. Al final, el riesgo de lesiones es importante y estamos salvando la situación bien. Es una etapa de esfuerzos importantes".

Estado físico de la plantilla

"La actitud está siendo muy buena. Todo lo que se intenta proponer tiene sentido. Están muy receptivos. Esto es una carrera para ser titular el primer día. Luego hay que ganárselo para el segundo partido, el tercero.... Lo importante es que el colectivo, que sepan cómo queremos atacar, defender…".

Fichajes

"Nosotros, como entrenador, lo que uno quiere es tener lo que se va a parecer la plantilla al inicio de la Liga lo antes posible. Unos ya los sabemos, por selecciones y luego esas incorporaciones que estamos esperando. Sabemos que hay que tener paciencia porque son operaciones que no son fáciles de cerrar pero me costa que van por buen camino".

Borja Iglesias

"Creo que hemos llegado a una situación que nuestro interés está en Borja Iglesias. Puede aportar un jugador con mucho gol, mucho trabajo, capacidad para generar ocasiones de gol, una persona que supera los tópicos en cuanto a implicación, buena persona, ganas de crecer. Puede ser un jugador importante, si lo conseguimos lo traeremos, sino traeremos a otro".

Situación de Feddal

"El tema de Zou pues en las pruebas médica hubo alguna anomalía. Se tienen que repetir las pruebas y en ese proceso los médicos han aconsejado que esté en reposo absoluto. No sé nada más. Esperando que salga bien y pueda estar con nosotros pronto".

¿Fichaje de un portero joven?

"Es posible que vayamos a por ese perfil joven y si esas operaciones no se pueden hacer iremos por otro perfil. Hay porteros con proyección en el mercado y rendimiento inmediato y podría ser una opción interesante".

Tardanza en los fichajes

"No están llegando, pero se está trabajando muchísimo. Tampoco somos un equipo que necesitamos traer ocho jugadores. Luego si sale alguno a un precio bueno para el club, si no, no. No queremos al equipo desmantelado. Se está trabajando en buena dirección. Trabajamos con 29 jugadores, pero la plantilla de 20 jugadores del primer equipo la tenemos".

Número de fichajes

"Si saliera alguno en alguna situación habría que sustituirlo. Lateral, portero y delantero. Y luego siempre te queda una plaza abierta por si sale alguna cosa interesante de mercado, ésa sería la idea".

Situación de Lo Celso y Carvalho

"Se tienen que intentar que se queden, el Betis tiene claro que estos jugadores son válidos pero algunos de estos casos la otra parte tiene otra mentalidad y a partir de ahí intentar convencer y sino sacar el mejor precio posible para que el sustituto tenga el mismo nivel".

¿Saldrá Lo Celso?

"Yo sé quién sí y quién no, pero estamos hablando de un caso. La idea del jugador es de salir. Puede ser Lo Celso u otro. Estaríamos encantados de que siguiera y pudiera disfrutar".

Objetivo: Europa

"Nos tenemos que marcar la obligación de estar peleando por los puestos de Europa. Esto es impepinable. La idea es mejorar la plantilla con respecto al año pasado. Este año tenemos que plantearnos la ilusión de estar luchando por Europa".

Pretemporada completa

"Queda completada la pretemporada. Oporto, otro partido allí en Portimao, México dos partidos, Casablanca, Las Palmas y Deportivo. Le damos importancia al entrenamiento para llegar bien al primer día de Liga".

Números de jugadores en la plantilla

"Estoy abierto a 21 jugadores, máximo 23. Prefiero que haya competencia importante. Y para poder dar cabida a los jugadores del filial".