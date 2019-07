Diego Lainez ha empezado con ganas e ilusión su segunda temporada en el Betis, después de que llegara en el mercado de invierno del curso pasado, y la afronta con el objetivo de demostrar su valía y lograr el objetivo marcado por la entidad verdiblanca para el presente curso, volver a disputar competición europea.

Así lo expresó ayer el joven futbolista azteca en los medios oficiales del club verdiblanco. "Estoy con toda la disposición, me gusta trabajar y hacer las cosas bien, y dependerá del entrenador, pero sin ninguna duda yo voy a poner todo lo mejor de mí tanto como mi talento como las ganas de trabajar y será decisión de todos", indicó Lainez, que destacó el papel de Rubi en los primeros días de trabajo en Montecastillo: "Ha hablado con la mayoría. Es un entrenador que le gusta hablar con el jugador, en lo humano también, y es algo importante para seguir aprendiendo y tener ganas de mejorar. Estoy contento de tener un entrenador como él para seguir aprendiendo y crecer".

A nivel personal, el ex jugador del América hizo un repaso de sus primeros seis meses en Heliópolis: "Me sirvieron de mucho. El entrenador pasado me ayudó en muchas cosas. Estoy feliz por haberme tomado esos seis meses como adaptación y las veces que me tocó jugar, hacerlo bien. Ahora estoy contento y con un poco más de experiencia para encarar esta temporada".

Y es que Lainez no se arrepiente en absoluto de haber firmado del Betis: "Para nada, esta ha sido la decisión más importante en mi vida, estoy muy convencido de estar aquí, quiero estar aquí muchos años y sólo pienso en el Betis y dar lo mejor de mí en todos estos años. Esta temporada va a ser la mía y la de todo el equipo con el compromiso y el trabajo".

Todo, según el futbolista mexicano, para que el Betis consiga la meta de regresar a Europa: "Me siento bien en la banda, más recargado a la derecha, o detrás del nueve. Puedo jugar en varias posiciones, no tengo problema en ello. Cuantas más posiciones juegues, más opciones tienes de jugar. Quiero ser parte muy importante del equipo, pero otra expectativa es a lo colectivo, quiero que el equipo vaya muy bien. No hemos empezado, pero los objetivos son clasificarnos para jugar en Europa. Son objetivos importantes para mí, para el equipo y para todos los béticos".