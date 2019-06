José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ha comparecido en la cadena Cope junto a Alexis Trujillo para apuntar los objetivos de la próxima temporada a la vez que ha asegurado que se mantendrá la base del equipo.

"Estoy centrado en conseguir lo que quieren los béticos, tener una plantilla mejor que la de este año, los resultados sean los que dicten sentencia sobre si el paso que hemos dado es el adecuado", ha afirmado López Catalán, que también ha dejado claro que la plantilla bética no cambiará demasiado con respecto al pasado año: "Tenemos al suerte de tener 6-7 jugadores con buena valoración en el mercado y bastantes equipos detrás. Que el mapa global del equipo sea mejor que el de este año. No hay escrito un número de salidas. No vamos a deshacer al equipo, vamos a seguir con una base. Hay que reforzar el ataque, el lateral izquierdo. Va a haber dos jugadores por cada posición, vamos a aprender de los errores".

"El Betis nunca más iba a bajar a Segunda División, eso es un punto innegociable. La idea es que todos los años podamos competir y luchar por entrar en UEFA. Este año no hemos entrado, nos hemos quedado a tres puntos, nos ha pesado la debacle de las eliminaciones. ha sido un año de crecimiento del equipo, la plantilla de hace un año con la de ahora. Tenemos unos activos y un trabajo que va a dar resultado el año que viene. Vamos por el buen camino, pero estas cosas no son fáciles. El Betis tiene mucho potencial y no le veo todavía el techo", ha indicado el vicepresidente, que ha apuntado a la delantera: "Hemos demostrado que hacemos todo lo posible para crecer en cuanto a inversión en plantilla. Nos marcamos la línea de que podamos invertir lo que podamos ingresar. Tenemos que reforzar el ataque, habrá que hacer una inversión interesante. No vamos a hacer una revolución, tenemos una base muy sólida, tendremos que estudiar las opciones que vengan, como todos los veranos".