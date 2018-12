El perfil del ‘killer’ de Serra Ferrer

El vicepresidente deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, tiene muy claro el perfil del delantero que busca en el mercado de invierno para darle otro salto de calidad al cuadro verdiblanco. El balear quiere un punta contrastado que se adapte lo más rápido al equipo y empiece a rendir desde un primer momento, y así lo expresó ayer en los micrófonos de Cope Sevilla: "Todos los equipos necesitan un killer para la finalización. Me preocupa la adaptación de este futbolista porque lo que queda de competición serían cuatro meses, por eso estamos pendientes de cada una de las oportunidades del mercado. El que venga no puede ser una incógnita, sino una realidad. Hay que ir a tiro hecho porque si viene un futbolista y no da el nivel desde un primer momento crea decepción en la competencia en el grupo".

Serra incidió de nuevo en esta idea al ser cuestionado por la posibilidad de que Dani Ceballos pueda volver de nuevo a Heliópolis en un futuro no muy lejano, algo que descartó en estos momentos: "Si se hubiera quedado, le hubiera ido mejor porque hubiera crecido como futbolista, que ya lo es y muy bueno. Pero él decidió otra cosa. Ahora estamos ilusionados con lo que tenemos que es mucho y bueno. Está en un segundo plano. No es una primera decisión a tomar que él vuelva. Estamos muy mentalizados en comprar a Lo Celso. Ayudar a traer este killer y equilibrar muy bien al equipo".

Al tiempo que el de Sa Pobla continúa buscando ese futbolista para la delantera, sigue mostrando confianza en Sanabria, al que Quique Setién le está dando muchas oportunidades: "Ha pasado un momento difícil con el tema de las lesiones. Todos seguimos confiando en él y yo creo que lo va a dar porque lo tiene. Es cuestión de una mentalización fuerte y su autoestima vaya en aumento y se sienta capaz".

El futuro del atacante paraguayo es una incógnita, al igual que el de otros futbolistas que no están ofreciendo el rendimiento que se esperaba de ellos en lo que va de temporada, por lo que no hay que descartar que haya salidas en el Betis en enero. "No está tomada la decisión de los que van a salir. Tenemos fe grande en los jugadores. Tenemos una plantilla muy buena, un buen cuerpo técnico, así que no está decidido quién se puede marchar o no. La última palabra la tiene el jugador. Nosotros podemos proponer a instancias del míster que piensa qué futbolista no hace tanta falta e intentar llegar a un acuerdo, pero nunca empujando a nadie", indicó Serra, que desveló las llamadas que está recibiendo el Betis de parte de clubes interesándose en la situación de Júnior, que renovó recientemente hasta 2023 con una cláusula de rescisión de 50 millones euros: "Está creciendo y estirando muy bien. Hay equipos que ya se han puesto en contacto con el Betis para preguntar detalles y las condiciones que tiene para comprarlo. Tiene cuatro años más de contrato".

Otro tema que volvió a dejar claro el dirigente bético es la clara intención que tiene la entidad heliopolitana de ejecutar la opción de compra de Lo Celso (25 millones menos los tres por este año ya de cesión) se clasifique de nuevo o no el cuadro de Setién para Europa: "Yo creo que sí lo compraremos. Es titular en una selección importante como la Argentina, se ha integrado muy bien y quiere crecer con el Betis. Es un jugador polivalente en cualquier posición del centro del campo hacia delante. Es muy humilde y estamos encantados con él y su familia".

Esto fue también confirmado por el presidente del Betis, Ángel Haro, que indicó las ventajas que tiene el equipo heliopolitano para poder pagar el fichaje definitivo del futbolista argentino: "Al nivel que está alcanzando el jugador, habría que materializar su opción de compra, cómoda al pagar en varios plazos".