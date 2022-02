Que el ritmo no pare, no pare...

Fútbol otra vez para el Betis sin apenas tiempo de recuperación tras regresar el viernes, en un larguísimo viaje, de ganar al Zenit en San Petersburgo. Pero así es la élite y no caben las excusas, y ahí radica el enorme mérito que tiene el conjunto de Manuel Pellegrini, que se mantiene vivo en tres torneos demostrando un pulso competitivo latente y hambre de obtener gloria deportiva en la presente campaña.

Turno ahora, por tanto, para el cambio de chip, de pasar de la Liga Europa a la Liga para un equipo bético que tiene el objetivo de conseguir una victoria esta tarde ante el Mallorca para seguir aferrado a la tercera plaza, pues en el vestuario heliopolitano, tanto a los jugadores como al cuerpo técnico los seduce mucho la posibilidad de escuchar el curso venidero la musiquita del himno de la Champions. De ahí, y ante el empuje del grupo de perseguidores, la importancia y el valor que el técnico chileno y sus jugadores le dan al choque ante un conjunto balear que tiene el sello impreso de su entrenador, Luis García Plaza, en pos de conseguir la permanencia en la categoría al final del curso.

El cuadro bético debe salir enchufado y presionando arriba para dificultar la salida del balón de un Mallorca que llega al partido en un buen momento

De cara a la cita ante el conjunto bermellón, Pellegrini seguirá realizando rotaciones, las cuales le vienen dando muy buenos resultados fruto del compromiso y la implicación de un grupo de jugadores que lo vienen dando todo en cada partido. Así, con las bajas seguras de Miranda, Camarasa, Montoya y Rodri, la principal novedad en el conjunto verdiblanco será el regreso de Sergio Canales, que ya ha superado el coronavirus.

Guido y Carvalho deben imponer su poderío en el centro del campo ante Salva Sevilla y De Galarreta, que tienen ambos buen toque de balón

El cántabro, que ha seguido trabajando todo este tiempo al encontrarse en buen estado en todo momento, volverá a un once en el que Rui Silva, pese a la vuelta de Bravo, parte con algo de ventaja para repetir en la portería con una zaga compuesta por Bellerín en el costado derecho, Bartra y Víctor Ruiz en el eje, y Álex Moreno en el lado izquierdo. Guido y William Carvalho formarán el doble pivote y la línea de tres estaría compuesta por Canales, Fekir, que no pudo jugar ante el Zenit por sanción, y Juanmi, estando Borja Iglesias en la punta de lanza.

El fichaje del punta Muriqi ha dotado de mayor poder ofensivo al conjunto bermellón, que no renuncia nunca a tener la pelota para generar fútbol

El Betis tendrá delante a un Mallorca que busca enlazar su tercera victoria seguida, tras derrotar al Cádiz y al Athletic, que también sería la tercera de la temporada como visitante. Y es que el conjunto balear sólo ha ganado en casa del Alavés (0-1) y del Atlético (1-2) tras 11 salidas, con un bagaje muy pobre de siete derrotas, dos empates y dos triunfos. No obstante, los últimos resultados han devuelto el optimismo al Mallorca en su objetivo de asegurar la permanencia, estando en estos momentos alejado a seis puntos de la zona del descenso.

Raíllo y Valjent forman una pareja de centrales bastante fiable, por lo que el trabajo de Borja Iglesias se antoja fundamental en esta cita

Y una de las claves de esa mejoría radica en el fichaje del delantero Vedat Muriqi, que ha llegado a préstamo procedente de la Lazio en un mercado invernal en el que los bermellones se han reforzado también con el portero Sergio Rico, del PSG, y el uruguayo Giovanni González, de Peñarol. Buenos mimbres para Luis García Plaza, que para visitar Heliópolis no podrá contar con el defensa Brian Oliván por acumulación de amonestaciones, ni tampoco con el centrocampista ghanés Baba, lesionado, aunque recupera al atacante Amath Ndiaye tras cumplir sanción. Y en cuanto al posible once titular todo apunta a que no habrá muchos cambios en el habitual 4-4-2 usado por un Mallorca que ya en la primera vuelta empató a uno en la visita del Betis. Un Betis que quiere un nuevo triunfo para mantener su excelente línea de resultados y de juego. Que el ritmo no pare, no pare...