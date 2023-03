Ilusión, sinónimo de Betis

El beticismo sueña con vivir en el Benito Villamarín una tarde-noche histórica, mágica. De ésas que se recuerdan para toda la vida por la complejidad del rival, el Manchester United, y por la gran ventaja que éste lleva en la eliminatoria (4-1). El Betis salió con poca vida de Old Trafford.

El Teatro de los Sueños tornó en pesadilla, pero con el paso de los días el hincha que siente en verdiblanco se aferra a esas escasas posibilidades que existen de que su equipo esté en cuartos de final. Mantiene la esperanza y la fe de, por fin, ver al Betis en esta competición pasar la barrera de los octavos de final y, encima, hacerlo con lo que sería una gran remontada. Ése es el deseo, quedan noventa minutos, el fútbol es fútbol y el Betis, sinónimo de ilusión.

Equilibrio El Betis tendrá que salir intenso, pero con la calma necesaria para no caer en una precipitación que lo lleve a cometer fallos groseros

El primer paso para intentar superar tan complicado reto es creer, y tanto Manuel Pellegrini como sus jugadores y la afición, creen, aunque siendo conscientes del potencial del rival y del marcador actual. Por eso, como bien indicó ayer el Ingeniero en sala de prensa, caer eliminado ante el United no sería un fracaso y el foco pasaría a la Liga, a la cita ante el Mallorca de cara a ese gran objetivo de jugar la Liga de Campeones al final de la temporada.

Magia Si Sergio Canales recupera la versión de antes de su última lesión, las posibilidades de remontar del conjunto verdiblanco crecerán

Pero antes de que llegue el domingo, el Betis está centrado en intentar darle la vuelta a esta eliminatoria siendo el equipo competitivo que es habitualmente, pues tiene también armas para hacerle daño a la escuadra que entrena Erik ten Hag. Entre ellas, Sergio Canales, al que necesita de nuevo en su mejor versión después del frenazo que le ha supuesto al cántabro la lesión que sufrió ante el Valladolid. Si el santanderino recupera la chispa, las opciones béticas de pasar de ronda crecerán, por lo que sería éste el mejor momento para que el 10 verdiblanco vuelva a recuperar su máximo nivel. La presencia de éste parece fija en un once en el que seguirán existiendo algunas rotaciones por parte del chileno, aunque quizás no tantas como en el partido de ida en tierras inglesas.

El Betis tendrá delante a un United en el que Ten Hag medita realizar cambios en el once titular con respecto al que dispuso en la ida, en función de la superioridad que lleva en la eliminatoria y teniendo en cuenta también que prácticamente dispuso el mismo equipo en Anfield (7-0), ante los verdiblancos en Europa y en el empate sin goles (0-0), también de local, ante el colista, el Southampton, en un partido en el que fue expulsado Casemiro, quien no rotará al tener que estar de baja varios partidos en la Premier por esa roja.

Ausencia El United pierde a Antony de cara a un once en el que Ten Hag medita realizar algunas rotaciones con respecto al encuentro de ida

Otros jugadores de importancia, como De Gea, Varane o Bruno Fernandes, también parecen fijos, mientras que para el resto del once el preparador del Manchester United medita cambios. Uno de ellos será obligado por la indisposición de Antony, que en la ida marcó un golazo y fue un incordio constante para el lateral zurdo verdiblanco Abner. El brasileño no se entrenó ayer por enfermedad y no viajó con el resto de la expedición a Sevilla, al igual que los lesionados Garnacho, Eriksen y Van de Beek. Por contra, Ten Hag recupera a Sabitzer y Lindelof.

Esperanza El vestuario bético quiere pelear hasta el final por lograr una remontada que sería histórica y con la que sueña el beticismo

Así llega el Manchester United a este encuentro de vuelta de octavos ante un Betis que deberá salir muy intenso y metido en el partido, buscando la portería rival en todo momento, pero con la calma y la serenidad necesarias para no caer en un exceso de precipitación que lo lleve a cometer errores que pongan la eliminatoria más cuesta arriba de lo que ya está.

En definitiva, hacer un partido inteligente en el que saber controlar las emociones y estar con un nivel de eficacia alto en busca de esos goles tan necesarios para alimentar la esperanza de una afición que sueña con una gran remontada. Ilusión, sinónimo de Betis.