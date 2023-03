Creer hasta el final, el mensaje

El Betis, tras descansar el pasado lunes después del buen punto sumado en casa del Villarreal, tiene los cinco sentidos puestos en el encuentro de mañana ante el Manchester United en el Benito Villamarín.

El vestuario verdiblanco no pierde la esperanza, pese al contundente 4-1 encajado en Old Trafford, y con Manuel Pellegrini a la cabeza mantiene la fe y el convencimiento de que en el fútbol todo es posible. Por eso, los futbolistas del cuadro de Heliópolis creen, con humildad y siendo conscientes del potencial del rival, que es posible conseguir la complicada empresa de apear del torneo al Manchester United.

Pellegrini ya dejó claro, tras el partido en Inglaterra, que quedaban noventa minutos en Sevilla para intentar darle la vuelta al marcador, dejando una puerta abierta a la opción de intentar tan difícil remontada. "No, en el fútbol la eliminatoria no está perdida antes de jugar. Tenemos 90 minutos en casa. No sería la primera vez que se logra. Todo es remontable en el fútbol. No será fácil ante un gran equipo, pero de que lo vamos a intentar no hay ninguna duda", señaló el Ingeniero siendo fiel a su mentalidad ganadora.

Joaquín "Los béticos creen; todo el mundo debe creer hasta el final, vamos a por ello"

Y ese espíritu es el que le ha transmitido a sus jugadores, empezando por la sesión preparatoria de ayer en la ciudad deportiva. El santiaguino quiere competir al máximo ante los Diablos Rojos y sus jugadores han captado su mensaje, como se pudo comprobar a la salida de la ciudad deportiva. Las cámaras de Atresmedia recogieron las impresiones de varios futbolistas del conjunto heliopolitano, comenzando por el capitán, Joaquín, que lanzó un mensaje de rebeldía y de ilusión a la afición para conseguir el pase a los cuartos de final de la Europa League: "A por ello vamos. Siempre, hasta que no pite el ábritro el final, vamos a darlo todo. A ver si somos capaces de conseguirlo. Los béticos creen. Todo el mundo debe creer hasta el final".

En la misma sintonía se expresó Ayoze. El tinerfeño aseguró que el Betis tiene todavía posibilidades reales en la eliminatoria y debe intentar aprovecharlas con el aliento de su hinchada: "Hay que confiar hasta el final. Está complicado, pero tendremos nuestras posibilidades. Que el bético esté con el equipo. Entre la fuerza de todos se puede conseguir sacar adelante una situación muy complicada. Tenemos que estar todos juntos y confiar en que podemos sacarlo adelante".

Miranda "¿Por qué no? Es difícil, pero ahí estaremos; remontadas más épicas se han visto"

El último futbolista del Betis en mostrar su visión acerca del choque ante el United fue Miranda, quien afronta el choque con muchísimas ganas de remontar: "Sí, confiamos. ¿Por qué no? Nosotros lo intentaremos. Es difícil, pero ahí estaremos. Remontadas más épicas se han visto".

Joaquín, Ayoze y Miranda representan el sentir de un vestuario verdiblanco que confía al máximo en ese espíritu de equipo, de unión y compromiso que existe para intentar, con el apoyo de la afición, vivir una noche mágica de fútbol eliminando a un campeón histórico del balompié inglés y europeo.