El Betis sumó en La Cerámica un valioso punto. Sin Fekir ni William Carvalho, con un gris Canales, con Guido cambiado al descanso con amarilla, y sin apenas descanso tras volver de Manchester y viajar a Villarreal para medirse a un rival poderoso con una excelente plantilla, los verdiblancos firmaron un empate con el que seguir alimentando esa ilusión por jugar la Champions la próxima temporada. Un pasito más adelante dentro de ese milagro deportivo que sigue realizando Manuel Pellegrini en el cuadro de Heliópolis.

Con un plantel de menor grado de aptitud que el del curso pasado, con un mercado de fichajes de verano mejorable, con otro de invierno en el que perdió a un baluarte (Álex Moreno) dentro del equipo, con el asunto de las inscripciones, los problemas en forma de expulsiones y lesiones, y con un calendario duro por la competición europea, el preparador chileno tiene al equipo bético metido de lleno en la lucha por jugar la Liga de Campeones a falta de 13 partidos para la conclusión del campeonato. Un mérito enorme que fulmina cualquier error cometido por el santiaguino en su toma de decisiones de cara a algún partido concreto. Y ya con la mente puesta en intentar darle la vuelta a la eliminatoria ante el Manchester United este jueves. The great miracle.

El gran milagro. Eso buscará el Betis de Pellegrini en estos octavos de final de la Europa League ante los Diablos Rojos, remontar el 4-1 encajado en Old Trafford a base de heroica y fútbol. Una empresa muy difícil pero que desde la conclusión de ese duelo en Manchester tiene en mente el entrenador del Betis. "No, en el fútbol la eliminatoria no está perdida antes de jugar. Tenemos 90 minutos en casa. No sería la primera vez que se logra. Todo es remontable en el fútbol. No será fácil ante un gran equipo, pero de que lo vamos a intentar no hay ninguna duda", comentó el chileno. Y es que en la antigua UEFA y en la actual Europa League hay precedentes de remontadas importantes, como publicó ayer el propio organismo del fútbol europeo en su web oficial.

"La mayor remontada de la historia de la Europa League se produjo en los cuartos de final de la edición 2013-14, cuando el Valencia se levantó tras caer 3-0 en Basilea y ganó sensacionalmente el partido de vuelta en la prórroga. Un doblete de Paco Alcácer y un gol de Eduardo Vargas igualaron la eliminatoria. El Basilea se derrumbó, con las expulsiones de Marcelo Díaz y Gastón Sauro antes de que se cumplieran los 90 minutos, aunque el 9 estuvo a punto de marcar antes de que Alcácer completase su hat trick. Juan Bernat marcó el quinto y se desató la fiesta en Mestalla (5-0)", rememoró la UEFA, que también hizo mención a la tercera ronda de la UEFA de la temporada 1985-86. "El Real Madrid logró una de sus grandes gestas ante un equipo entrenado por actual entrenador del Bayern, Jupp Heynckes. Jorge Valdano marcó dos goles en los primeros 17 minutos de la vuelta para colocar con opciones a los hombres de Luis Molowny. Santillana marcó dos goles más en los últimos minutos de partido para cerrar la remontada de un equipo que acabaría ganando al 1. FC Köln en la final". Tras un 5-1 encajado en casa del Borussia Mönchengladbach, el Madrid ganó 4-0 en el Santiago Bernabéu por el valor doble de los goles fuera de casa (hoy habría ido a la prórroga).

Y si el jueves el Betis es eliminado por un sensacional equipo como es este Manchester United, se centrará exclusivamente en ese reto exigente de poder volver a jugar la Champions, después de clasificarse en la campaña 2004-05. El propio Pellegrini ya lo comentó también en Inglaterra: "Más que hablar de porcentajes hay que hacer un gran partido, tener la oportunidad de intentarlo. Si podemos, seguir en Europa, y si no en LaLiga para llegar lo más arriba posible".

El Ingeniero tiene perfectamente marcado el camino de su Betis y quiere, por ese carácter ganador que tiene y que ha inculcado a su equipo, pelear hasta el final por seguir vivo en una competición europea en la que los verdiblancos tienen su techo en los octavos de final. Ésta es la décima vez que el conjunto heliopolitano disputa este torneo (antigua UEFA, sin contar su única presencia en la Copa de Ferias en la temporada 1964-65) y su techo está en la ronda actual, la cual alcanzó en cinco ocasiones: Girondins (temporada 1995-96), Bolonia (1998-99), Steaua de Bucarest (2005-06), Sevilla (2013-14) y Eintracht (2021-22) han sido los verdugos, en esta ronda, de los verdiblancos, que tendrán ahora una nueva oportunidad para superarla. Muy difícil es. De hecho es casi imposible, pero a esa mínima opción debe aferrarse el Betis con Pellegrini a la cabeza para alimentar esa ilusión en busca de una gran gesta. The great miracle.