Pellegrini, ante las soluciones

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, busca soluciones entre los mimbres que tiene a su disposición para sustituir a Sergio Canales y Nabil Fekir en el encuentro de mañana en el Nuevo San Mamés.

Así lo expresó ayer el preparador chileno en la rueda de prensa previa al partido frente al Athletic Club, mostrando también cierta preocupación por el estado del centrocampista cántabro. "Estuve hablando con Sergio el día siguiente de la lesión. Él está molesto porque es una lesión que se veía que podía estar un tiempo fuera del equipo. Anímicamente está bien, tiene experiencia en la profesión, que se recupere lo antes posible y lo que le digan los médicos será el camino que marque su recuperación. Ya el cuerpo médico dio un parte de la lesión de él. El tiempo dirá cuál es el mejor camino para que se recupere", indicó el preparador del conjunto heliopolitano, que pese a la ausencia de Canales se mostró muy confiado en las posibilidades y el rendimiento que pueda ofrecer el futbolista que sustituya al 10 del Betis el tiempo que éste esté fuera de los terrenos de juego: "Por supuesto es una baja muy importante para el equipo. Venía jugando a un alto nivel. Creo que en estos casos hay un plantel, ahora son los otros jugadores los encargados de ver cómo lo podemos reemplazar. Busco distintas variantes, a ver cuál es la mejor de esas variantes y al que le toque jugar tendrá que responder en el nivel que todos esperamos que pueda dar".

Guardado y Juanmi estarán en la lista de convocados para el choque en casa del Athletic

Una de las posibles soluciones que Pellegrini puede tener de cara al duelo en territorio vasco es introducir a Andrés Guardado, que ya se encuentra recuperado de su lesión y ha entrenado esta semana con normalidad con el resto de compañeros. Pellegrini confirmó que el mexicano, al igual que Juanmi, tiene muchas opciones, al menos, de entrar en la lista de convocados para tan exigente compromiso en Bilbao: "Guardado ha tenido una temporada complicada por las lesiones. Además, es un jugador con trascendencia dentro del plantel. Esta semana entrenó con nosotros tras volver. Se le ve recuperado, creo que va a estar disponible, como Juanmi, para poder estar en los citados. Nabil trabaja fuerte, lo vamos a recuperar lo antes posible. Las bajas de Sergio y Fekir son importantes, ojalá podamos tener a Nabil para la próxima semana, pero no tendremos constancia hasta el lunes o el martes para ver cómo va evolucionando en los próximo días".

El preparador del cuadro heliopolitano confía en que Nabil pueda llegar a tiempo al encuentro ante el Eibar

Otra posibilidad que podría usar Pellegrini es la de jugar con dos delanteros, aspecto por el que fue cuestionado en la rueda de prensa. Sin embargo, el Ingeniero no desveló ningún detalles al respecto, a la espera de ver qué decisión toma mañana: "Lo de Sergio no sé si es comparable con Messi o Cristiano, son palabras mayores. Cuando se conforma una plantilla tiene que estar considerado que puede haber lesionados importantes. Hay momentos en los que los jugadores cuesta remplazarlos, pero va a depender del rendimiento del que juegue. No le vamos a pedir que sea Sergio Canales, pero sí el rendimiento y la responsabilidad de demostrar por qué está en el plantel del Betis".

Pellegrini vio lógico que le archivaran el expediente porque nunca entendió el porqué de su apertura

Al margen de las lesiones de Canales y Fekir, Pellegrini también trató otros asuntos, como el caso del archivo del expediente que se le abrió por sus declaraciones tras el encuentro entre el Betis y el Real Madrid en el Benito Villamarín, donde no faltó la polémica con el colegiado y las decisiones del VAR: "Ya dije que nunca supe por qué me levantaron un expediente. Uno tiene todo el derecho de decir lo que piensa con respeto a los ámbitos del fútbol, ya sea al VAR, al árbitro o a los jugadores. Dentro de un respeto uno puede hacer una crítica de acuerdo a lo que pasó durante un partido. Lo mío fue un análisis en cuanto a cómo repercutió la decisión del árbitro o VAR, nunca hablé de falta de honestidad. Fue un reclamo para saber quién mandaba. Lo de Álvaro no he visto las declaraciones que ha hecho".

El técnico se mostró muy contento por la vuelta de Claudio Bravo a la portería del combinado de Chile

"Me alegro mucho por él. Merecía estar de vuelta en la selección, independientemente de algún problema extra futbolístico. Lo necesita la selección, demostró profesionalismo. Tuvo una actuación importante contra Perú. Sigue siendo el mejor portero chileno", concluyó Pellegrini al referirse a la vuelta de Bravo a su selección.