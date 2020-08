El Betis ya se encuentra en Marbella, después de que viajara ayer por la tarde para quedar concentrado hasta el próximo 22 de agosto. Y lo hizo en una jornada que quedó eclipsada por el positivo de Loren por coronavirus, noticia que comunicó el club verdiblanco y que posteriormente fue confirmada a nivel personal por el propio delantero, que se une a los diferentes casos que están pasando en las últimas horas en diferentes clubes españoles con la vuelta al trabajo, como el Valencia o el Mallorca.

Y todo, dentro de un día que estuvo marcado por las pruebas médicas a la plantilla habituales antes del comienzo de la pretemporada. El club heliopolitano lanzó el siguiente comunicado en su canales oficiales: "El Real Betis ha detectado un caso positivo por Covid-19 en las pruebas PCR que estos días se están realizando a los profesionales del club que empezarán a trabajar mañana miércoles 12 de agosto (por hoy). El jugador se encuentra con buen estado de salud, aislado en su domicilio y siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, LaLiga y el propio club en este tipo de casos. En los próximos días volverá a someterse a las pruebas PCR para determinar si puede sumarse al trabajo con el resto de compañeros".

Poco después fue Loren el que en sus perfiles de redes sociales indicó que era él el que padece Covid-19, pero asegurando que está bien: "Desgraciadamente no podré desplazarme hoy con mis compañeros a Marbella para iniciar la pretemporada. He dado positivo en el test PCR y, aunque me encuentro bien, tendré que esperar unos días para poder unirme al equipo".

Así, finalmente fueron 29 los jugadores de los 32 iniciales que emitió el cuadro bético días atrás los que viajaron al hotel The Westin La Quinta para comenzar ya desde esta mañana el trabajo a las órdenes de Manuel Pellegrini. Feddal, con permiso del club a la espera de ver si su situación de traspaso al Sporting Club de Portugal se desbloquea; Javi García, con unos días más de permiso por parte de la entidad verdiblanca (en su lugar entró Paul Akouokou); Loren, por el caso de coronavirus; y Sanabria, que acabó más tarde de competir con el Genoa; son los futbolistas que no viajaron.

Una expedición que llegó a Marbella con la ilusión de hacer un buen trabajo a las órdenes del preparador chileno con el objetivo de enmendar el mal papel del Betis la pasada temporada. Así lo expresó Fekir en los medios oficiales del club heliopolitano: "Estamos con muchas ganas de hacer una mejor temporada que la pasada y con el objetivo de terminar lo más arriba posible de la clasificación. Tenemos un grupo con calidad y esperamos que todo salga súper bien esta temporada".

La misma línea que el galo siguió Borja Iglesias en su discurso: "Después de una temporada donde no fuimos capaces de estar a la altura del objetivo, venimos con muchas ganas de trabajar, de ponernos a punto pronto y de empezar la Liga cuanto antes y de buena manera". Cuestionado por la llegada de Pellegrini, el delantero indicó lo siguiente: "Algún compañero que lo ha tenido me ha hablado muy bien de él. Lo poquito que he coincidido con él ha sido un trato muy agradable y también llega con muchas ganas. Deseando empezar el trabajo con él".

Borja Iglesias espera hacer un buen año y recuperar su faceta goleadora: "Marcar goles lo llevo haciendo toda la vida. La temporada fue dura, en muchos sentidos, no sólo a nivel personal. Respecto al grupo nos costó mucho, de ahí las ganas de revertir esa situación, esa imagen. Llegamos con la cabeza limpia y con ganas de trabajar y disfrutar, que es algo que nos faltó la temporada pasada".

También Juanmi afronta con ilusión la pretemporada "después de un año atípico con la lesión y lo que estamos viviendo. Entrenar todos los días con el equipo es un premio. Con muchas ganas e ilusión de trabajar para hacerme con un puesto en el once y ser un jugador importante". "Pellegrini es un grandísimo entrenador, lo tuve siendo muy jovencito, le gusta trabajar, trabaja mucho lo táctico, con mucho balón, que el equipo sea equilibrado, que es vital, y trabajando las cosas van a salir y haremos un gran año con él", añadió.

Por último, Guido Rodríguez declaró que el objetivo es "hacer una gran pretemporada. Estaremos unos días concentrados, pensando en ponernos físicamente a más del cien por cien. Es lo principal y eso se irá viendo en la temporada. Lo tenemos que demostrar, no tanto hablarlo. Se demuestra en la Liga". Así, el Betis ya iniciara hoy en Marbella el inicio de un nuevo trayecto con Pellegrini y Antonio Cordón al frente.