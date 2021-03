Marc Bartra disputó su último partido con el Betis en la cita ante el Granada en Los Cármenes el pasado 20 de diciembre. Apenas horas después de aquel encuentro, el central comunicaba sus problemas físicos y la necesidad de parar.

"Después de un tiempo entrenando y jugando con dolor, el talón ha dicho basta. Me toca animar y ayudar desde fuera como un Bético más. Desde ya, sólo pienso en recuperarme lo antes posible para volver más fuerte que nunca y poder ayudar al equipo estando al 100% . Vamos equipo!", expuso el zaguero en sus redes sociales, pero desde hace algo más de dos semanas, volvió con el grupo a entrenarse con normalidad y aguarda una oportunidad para volver a jugar, después de ser citado frente al Levante antes del parón. "Estoy más que preparado, llevo semanas entrenando con el equipo y sintiéndome bien. En la élite no hay nada fácil, el míster no se casa con nadie y se basa en lo que ve en los entrenamientos. En eso me centro, en estar al máximo nivel posible y que vea que estoy en un buen momento para que vea que puedo ayudar al equipo en cuanto lo necesite", manifestó ayer el catalán en Radio Sevilla.

Atrás ha quedado para Bartra la lesión en el talón, la cual le obligó a tener que parar de manera definitiva: "El talón es lo que me hizo estar más tiempo fuera. Fue una lesión que tiempo atrás tenía molestias, pero las controlaba muy bien. Me gusta trabajar mucho y cuidarme, y de repente se descontroló hasta que en varios partidos fue a más y llegó un momento que no pude continuar para ayudar al equipo".

Después de recuperarse, el defensa verdiblanco sufrió unos problemas en la vesícula que le retrasaron su vuelta al trabajo con sus compañeros. "Si no hubiera pasado lo del cólico, seguramente hubiera sido un poco menos de tiempo la lesión, pero eso me hizo perder una semana de recuperación. Lo más importante es que tanto una cosa como la otra las tengo controladas, y estoy muy agradecido a los médicos y fisios que me están ayudando", agregó Bartra, quien destacó el cambio de mentalidad que se ha producido en el equipo bético gracias a la figura de Manuel Pellegrini: "Huele las situaciones y los momentos de los jugadores, lo gestiona bien y saca mucho rendimiento. Desde el primer día a nivel personal sabía que crecería, y a nivel grupal se ha podido ver que ha podido dar con la tecla. El año pasado no teníamos control los 90 minutos y nos frustrábamos, el míster nos ha hecho fuertes mentalmente para que estemos sólidos atrás cuando no controlemos el partido y ha hecho que estemos donde el Betis merece estar".

Ahora, a nivel colectivo, Bartra se centra en seguir yendo partido a partido a conseguir los tres puntos para poder alcanzar el objetivo propuesto al comienzo de la temporada, conseguir jugar competición europea: "Ojalá el equipo pueda alcanzar las posiciones por las que estamos peleando. Todos nos miramos y sabemos que pasa por el Elche, vamos a ir a ganarlo y así uno tras otro".

Y en el plano personal, Bartra reconoce que se encuentra muy a gusto en el Betis, al que ve crecer día a día y del que no parece tener intenciones, ni mucho menos, de abandonar: "Es un club que crece cada día, me encuentro bien y contento. Lo que miro siempre es el día a día, estar feliz y con salud y estar en un equipo que compite. Me quedan dos años aún para terminar mi contrato, todo cambia mucho, pero lo único que sé es que estoy muy bien aquí".

De esta forma, el jugador verdiblanco desea volver a sentir esas sensaciones de jugar, clasificar al Betis para Europa y seguir en Heliópolis mucho tiempo. Es el horizonte de Bartra.