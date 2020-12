Pellegrini, con la máxima confianza

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, es consciente del mal momento que atraviesa su equipo, pero por la experiencia que tiene en su larga trayectoria en los banquillos tiene máxima confianza en sacar a los suyos de este delicado momento, sin mostrarse preocupado por su situación a nivel personal sobre su futuro en el banquillo heliopolitano.

Así lo expresó ayer en la rueda de prensa previa al partido de mañana en El Sadar: "No estamos conformes con los resultados. En cuanto de mi situación personal no tengo nerviosismo ni ningún tipo de problema ni ninguna intención de no seguir trabajando con el equipo, que va a salir hacia delante. Dentro de la realidad institucional vamos a intentar tener el equipo lo más alto posible".

Mensaje claro y contundente que recalcó el preparador chileno, que reiteró su postura de apoyo al proyecto actual y al plantel para seguir hacia delante: "El Betis es una institución con problemas económicos. Tiene el mismo plantel del año pasado. Yo confío mucho en él y está preparado para pelear cercano a los puestos de Europa. Acepto que en los dos últimos partidos el equipo no jugó bien. En cuanto al puesto personal mío, uno sabe que los técnicos dependen de los resultados y más en una decisión que no depende de mí. No tengo temor. No estoy aquí por dinero ni fama. Confío en el proyecto que se está haciendo y en el plantel que hay. Nos gustaría una situación distinta, soy el primero en aceptar las críticas, pero soy el más seguro en lo que hago y voy a intentar llevar al equipo en la senda correcta para que esté con posibilidades de pelear por competencia europea".

Para recuperar esa senda, Pellegrini tiene claro el diagnóstico de su Betis y confía en hallar soluciones, las cuales no pasan, de cara al mercado, por poder realizar alguna incorporación: “Recién dije que el diagnóstico es fácil. El equipo ataca con poca llegada y con poca llegada al arco nuestro nos hacen muchos goles. Son cosas que hay que revisar. La solución es buscarla por los rendimientos individuales y el funcionamiento colectivo como equipo más que por un sistema táctico. Los sistemas son buenos o malos en función del rendimiento de los jugadores. En cuanto a la reunión no se tocó un tema que está claramente identificado por un tema salarial con LaLiga. El Betis está obligado por LaLiga a no subir masa salarial y desde ese punto de vista no es factible hablar de fichar jugadores. Además, tampoco es el momento de cambiar la plantilla, creo en mejorar los rendimientos que a lo mejor esta semana han bajado".

Y para esa mejora, el Ingeniero ha incidido a sus jugadores en mejorar diversos aspectos a nivel individual y colectivo, siempre con confianza y esperanzado en que el Betis salga de esta mala racha que él entiende que el resto de equipos pasan a lo largo de un campeonato: "Es importante el análisis individual y colectivo. Lo importante es no caer en estado anímico negativo, que viene fantasma de temporadas anteriores, tener confianza de que este equipo ha hecho buenos partidos, a excepción de los dos últimos. Hay que tener tranquilidad, esto le pasa a todos los equipos. Pasa una, dos o tres veces. Cuando son tres se desciende, dos se pasa mal, cuando pasa una vez tenemos tiempo de arreglarla con la confianza que hacemos en el Betis".

"Estamos en la fecha once. Cuando esta racha es al comienzo tenemos tiempo para arreglarla. La plantilla ya vivió el año pasado esto, tenemos 27 partidos para intentar mejorar, la distancia con otros equipos es mínima. No pensamos en la posibilidad de pensar ahora en lo que puede pasar en mayo", agregó Pellegrini al respecto, analizando, por último, a Osasuna: "Es un rival con características claras: juego directo, muchos centros... En su casa es fuerte. Pero siempre la mejoría está por mejorar lo que hacemos nosotros como equipo, lo que podemos hacer en ataque y en defensa, siempre considerando al rival".