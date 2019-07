El Betis, después de la salida de Pau López a la Roma, busca un portero en el mercado y entre la amplia baraja de candidatos tiene presentes a Pacheco y Sivera, ambos del Alavés. Y sobre ello se le ha preguntado hoy a Sergio Fernández, director deportivo de los vitorianos, en la presentación del último fichaje albiazu, Luis Rioja.

¿Ofertas por Pacheco?

"No voy a especular respecto a algo que no ha sucedido. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para presentarnos un interés respecto a Pacheco. Por lo tanto no voy a entrar a valorarlo".

La filosofía del Alavés

"La intención del Alavés es no vender. Es tener un equipo lo más compacto y sólido posible para seguir siendo competitivos en Primera división, pero también es obvio que si recibimos una oferta que se ajuste al precio de mercado y nos permita seguir creciendo desde el punto de vista deportivo y económico lo tendremos presente. Pero no se dan ninguna de estas circunstancias".

Adrián San Miguel como recambio de Pacheco

"No hemos recibido ningún interés ni ninguna oferta concreta por ningún portero para que valoremos otras alternativas. ¿Que tenemos que estar atentos al mercado por todo lo que está sucediendo? sí, pero un planteamiento serio sobre el movimiento que podemos hacer no. No tenemos constancia real sobre el interés en Pacheco o Sivera".