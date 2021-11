Pellegrini, de Fekir a Joaquín en el derbi

Además de analizar el derbi en profundidad, Manuel Pellegrini, ha analizado dos nombres propios en los verdiblancos, Nabil Fekir y Joaquín, de cara al choque de mañana.

Las faltas que recibe Fekir

"Así es, en el último partido se reflejó un poco, en los primeros cinco minutos recibió cuatro faltas. Es un jugador que está permanentemente bajo la marca de uno o dos jugadores. Desgraciadamente reaccionó mal en el último partido, pero él va a seguir con su juego dentro de las características que tiene".

¿Último derbi en el Villamarín para Joaquín?

"No he hablado con Joaquín de forma especial pensando si es su último derbi en casa o no. Es un derbi del Betis y el Sevilla, y Joaquín es uno más del plantel, no creo que esté ni siquiera su mente pensando en eso sino en lo trascendental que es el partido".