Pellegrini y el mercado: "No sabemos a día de hoy qué ha pasado con Paul"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha sorprendido en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Barcelona al responder a una cuestión sobre el estado del plantel y la situación de Paul Akouokou, cuyo futuro no está nada claro en estos momentos.

"Los jugadores están todos disponibles para mañana. Van todos citados a excepción de Paul porque no hemos sabido a día de hoy qué ha pasado con él", ha indicado Pellegrini, que al ser preguntado sobre si podía dar algún detalle más manifestaba que "no podría explicar mucho más porque no lo sé tampoco". Incluso, ante una pregunta sobre si es posible que salga Paul, el chileno ha vuelto a ser claro: "De suposiciones no hablo. Hoy día la realidad es ésa".

Por otro lado, Loren vuela ya rumbo a Las Palmas y Pellegrini le ha deseado lo mejor en su nueva etapa: "Uno siempre trata de estar en contacto, lo único real es que Loren se fue a Las Palmas a día de hoy. El resto no se puede saber. Hablé siempre con él. No le fue bien en el Espanyol. Es un jugador útil, que trabaja bien y tiene que demostrar que puede dar un salto de nivel. Ojalá le vaya bien, aquí nunca nos dio un problema".

Con la salida de Loren, todas las miradas se centran en la posible llegada de Ayoze, aunque Pellegrini ha sido claro al respecto ante la situación actual del Betis: "Con la salida de Loren, al no ser una venta que traiga ingresos, no hay posibilidad de traer a otro futbolista".