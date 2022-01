El derbi, reto para Pellegrini

El Betis sigue con los cinco sentidos puestos en el derbi. Manuel Pellegrini y sus hombres están enfocados únicamente en una cita copera en la que esperan darlo todo para conseguir el pase a la siguiente ronda de cuartos, y para ello son conscientes de que tienen que ofrecer una imagen mucho mejor que la mostrada en el primer choque de la temporada, en Liga, ante el Sevilla, disputado en el Benito Villamarín y que acabó con derrota (0-2).

Ese revés escoció mucho en el vestuario del cuadro heliopolitano, donde son conscientes de que deben hacer las cosas mucho mejor, en pos de aprovechar la oportunidad que tienen ahora los verdiblancos de tomar la revancha respecto a aquel enfrentamiento, con el objetivo de seguir avanzando en un torneo que despierta mucha ilusión en el entrenador chileno y sus pupilos.

Los béticos no quedaron contentos con su imagen y quieren competir al máximo nivel para pasar

"El Sevilla le da un extra a esta eliminatoria, ellos, como nosotros, quieren darle alegrías a su afición y sabemos lo que repercute este partido. Es un tópico pero real, da igual como lleguen los equipos, no hay favorito. Puede pasar cualquier cosa. El que más motivado y concentrado, y con las cosas más claras llegue al campo, será el que tenga más opciones de ganar. Queremos mostrar otra cara. Sabemos los errores que cometimos ese día. No salimos en ese partido como debimos salir. Tenemos esa lección aprendida y queremos dar otra cara, competir de manera diferente y tener más opciones de ganar el partido", señaló el pasado miércoles Andrés Guardado, uno de los pesos pesados del vestuario bético en Canal Sur a la hora de referirse a cómo encara su equipo el partido.

En el vestuario bético tienen ánimo de revancha de cara a darle una alegría a la parroquia verdiblanca

En una línea similar a la del futbolista azteca se expresó Fekir tras ser anunciada oficialmente su renovación hasta 2026: "Todo el mundo conoce la importancia de esto tipo de partidos. Sobre todo, en la Copa, porque se pasa o vas fuera. Todo el mundo tiene muchas ganas y motivación, y estamos listos. Tenemos una oportunidad tras lo que pasó en la Liga. Tenemos una revancha porque el partido de Liga no fue bueno. Todo el mundo lo sabe, tenemos ganas de que llegue el sábado. Vamos a hacer todo lo posible por ganarlo. Tenemos que coger la revancha. Tenemos muchas ganas. Espero que este fin de semana podamos conseguir una buena victoria para los béticos. Es una final. Si perdemos, salimos de la Copa y este año todo el mundo quiere llegar lo más lejos posible en esta Copa. Tenemos muchas ganas y ambición".

5 triunfos, 6 empates y 9 derrotas, el balance de Pellegrini ante el Sevilla en la Liga como entrenador

Además, el derbi supone otro reto importante para Pellegrini, ya que todavía no conoce la victoria después de tres partidos: 1-1 en el Benito Villamarín en su primer choque ante los nervionenses, derrota por 1-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el segundo derbi de la pasada campaña y 0-2 en el primero del presente curso, donde los verdiblancos no dieron un buen nivel. Un partido en el que el Sevilla fue superior, llevó la iniciativa casi siempre ante un Betis que no salió tan fuerte como en otras ocasiones y que con diez jugadores, tras la expulsión de Guido Rodríguez, desapareció del partido definitivamente. Un conjunto bético desconocido que ahora busca romper la actual racha negativa en los derbis de la mano de un entrenador santiaguino que a lo largo de su carrera profesional en España (Villarreal, Real Madrid, Málaga y Betis) se ha enfrentado al Sevilla, en la Liga, en un total de 20 ocasiones, con un saldo hasta ahora de 5 victorias, 6 empates y 9 derrotas (tercertiempo.es).

Una estadística que vivirá un nuevo capítulo el próximo sábado para el entrenador del Betis, que tiene ante sí el reto de conseguir su primera victoria en un encuentro de la máxima rivalidad sevillana.