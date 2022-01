Pellegrini: "No nos sentimos perseguidos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido la rueda de prensa previa al derbi de la Copa del Rey, en la que se ha mostrado ilusionado con la posibilidad de vencer y, además, ha dejado a un lado las polémicas arbitrales. "No nos sentimos perseguidos", ha indicado el técnico verdiblanco, que también ha destacado el nivel del Sevilla.

Último derbi

"Hubo una expulsión que fue absolutamente decisiva, ninguno había tenido importantes ocasiones para marcar hasta ese momento. Todo el exceso de ansiedad hay que saber controlarlo, nos servirá de experiencia. Esperamos tener un partido normalizado y que nos dediquemos a lo que mejor sabemos, que es jugar".

Revancha

"Después del partido de Liga vamos todos molestos fue un partido que se desequilibró por una acción puntual. Sabemos de la importancia de los derbis y por supuesto la mentalización tiene que ser como una final. Pero no hay que dejar de lado que se trata de pasar a cuartos de final de Copa, aunque eliminar al rival de la ciudad sería doblemente importante. Lo importante es clasificarnos, pero faltan varios partidos para ser una final".

Táctico

"Sin haber hecho un buen partido, era equilibrado. Los derbis son partidos cerrados, con pocas ocasiones, ninguno había tenido muchas. Pero sí perdimos muchísimos balones en la salida, hay que estar más atentos para no dar oportunidades de transiciones rápidas".

Eliminatoria partido único

"No creo que haya un partido que dirima la supremacía, es un partido importante para seguir en la Copa, es otra vía más para llegar a Europa, es un derbi pero son los octavos de final".

Arbitrajes

"Ya es un tema terminado, jugadores, árbitros, técnicos... YTodos cometemos errores, nos tocó esa situación, pero terminó el partido y termino ahí. No nos vamos a refugiar en los errores arbitrales para justificar los resultados. Le dimos la vuelta a la hoja y pensamos en el siguiente partido".

Jugar en casa

"Jugar de local es un plus, con nuestra gente apoyando, siempre lo ha hecho en los equipo. Todos los equipos del mundo ganan más de local que de visita. Ojalá se vea un gran espectáculo".

Apoyo aficionados

"Todos sabemos la trascendencia del derbi en esta ciudad, se nota en las calles de Sevilla, vino a demostrar su ganas de que el equipo gane, sin mayores inconvenientes ni disturbios. No hay problema”

No ganar un derbi

"No juego los derbis de manera personal, trato de dirigir, no llevo contados los antecedentes ante ningún equipo en mi carrera. La temporada pasada hicimos dos buenos partidos, este año ya lo dije que fue hecho puntual lo que desequilibró. Pero si hubiera ganado los tres partidos anteriores habría que ganar mañana también. Esa estadística no me dice mucho".

Sevilla

"No espero un Sevilla diferente, es un equipo de Champions, que tiene un plantel muy amplio. Alguna veces toca jugar con bajas, nosotros también las tenemos y hay un plantel que tiene que sacar los partidos adelante. Es un equipo muy resultadista, muy compacto, intenso, lo está demostrando en la Liga, donde lleva muchos triunfos seguidos y es la defensa menos goleada. Es un equipo difícil de vencer".

Lema del Betis

"El lema del Betis es tratar de jugar bien al fútbol, tratar de ganar sus partidos, hay cosas puntuales que suceden a todos los equipos, pero no hay que enfocarse en temas exteriores sino internamente para ser cada vez una institución más poderosa".

Árbitros

"La misma respuesta, los árbitros se equivocan, no nos sentimos o yo personalmente no me siento perseguido ni mucho menos. Busco mejorar como equipo, no busco excusas exteriores".