Betis: Pellegrini tira de once tipo para el derbi

El Betis de Manuel Pellegrini ha tenido una característica, un sello inconfundible en estas cuatro temporadas, que seguramente es una de las claves de su éxito: las rotaciones. El técnico no suele repetir once inicial y rota para mantener enchufados a todos los jugadores. Sin embargo, esta campaña las lesiones se han cebado con el vestuario y, aunque apenas tiene a jugadores en la enfermería, el entrenador verdiblanco ha conformado en esta recta final del campeonato, –"cuando se pierden o se logran los objetivos"– un once tipo que seguramente coincida en el derbi sevillano.

Pocas veces repite el Ingeniero once inicial. Los partidos de competición continental y de Copa del Rey son una oportunidad para los que menos juegan en la Liga, pero aun así en el campeonato nacional es habitual que el preparador chileno le dé a sus equipos iniciales una vuelta de tuerca. Pero entre lesiones y rendimientos individuales, con la clasificación europea en juego y la importancia que tiene siempre en la ciudad el derbi, duelos siempre especiales en los que Pellegrini no ha ganado en la Liga, sí en la Copa, el Betis tiene un once tipo bastante claro que le da poco margen al técnico para sorprender a su homólogo sevillista.

Rui Silva defenderá la portería en la temporada con menos cambio entre los palos de las últimas cuatro. Y eso que Claudio Bravo ya está recuperado de sus problemas musculares, pero no quiere pruebas ni inventos Pellegrini en esta recta final. Los centrales están claros también. Pezzella lidera la defensa junto a Chadi Riad, con Sabaly por la derecha, con Bellerín todavía sin entrenarse, y Miranda por la izquierda.

Fekir, Ruibal, Carvalho, Sokratis o Marc Roca ofrecen distintas posibilidades de recambio según esté el marcador

Marc Roca ya se ha recuperado de su lesión y entró en las últimas dos convocatorias, pero la pareja de pivotes será la formada por Johnny Cardoso y Guido Rodríguez por detrás de Isco, el motor del ataque verdiblanco. Fornals es un fijo en la parcela derecha del ataque, siendo titular en los últimos nueve encuentros. Los goles de Ayoze en Mestalla han cerrado cualquier debate que hubiera en el costado zurdo del ataque y los movimientos de Bakambu en la punta del ataque, así como su esfuerzo defensivo, lo colocan por delante de Willian José, a pesar de que éste es el máximo realizador bético en esta campaña.

No hay mucho más margen para Pellegrini, que de apostar por esos once futbolistas repetiría el equipo inicial que saltó a Mestalla con sólo dos cambios respecto al que ganó al Celta una jornada antes cuando jugaron Bellerín y el delantero brasileño.

Fekir se ha revelado como una buena opción para darle un giro al encuentro y su suplencia se ve ya como algo normal. No ha supuesto ningún problema y el galo ha entendido su rol en este momento de la temporada, como lo viene haciendo un William Carvalho muy irregular, Ruibal y su capacidad de meter una marcha más y la mordiente necesaria al equipo, Willian José o Marc Roca si el Betis necesitase más control. Soluciones titulares, pero también en el banquillo.