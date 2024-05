Star Wars: Hunters confirma su estreno en junio para Switch y móviles bajo formato gratuito

El videojuego ‘Star Wars: Hunters’, que fue anunciado en un Nintendo Direct muy, muy lejano de 2021, finalmente ha recibido fecha de lanzamiento. Desarrollado por la conocida desarrolladora Zynga, la experiencia multijugador estará disponible desde el 4 de junio de 2024. Parece que la producción ha salido adelante tras afrontar varios retrasos en su proceso de creación, algo que ha obligado a desplazar el estreno hasta mucho más tarde de lo deseado.

Un espectáculo de gladiadores

El título de formato gratuito ‘free-to-play -basado en los personajes, mapas y recursos creados por George Lucas y Lucasfilm-, se engloba dentro de las propuestas multijugador 4c4 y enmarca su ambientación en el “Borde Exterior”, dentro de un planeta llamado Vespaara. Allí, estos héroes buscarán fama y fortuna participando de un espectáculo de gladiadores. En este lugar varios cazadores se reunirán en la “Arena” y sus combates serán retransmitidos por toda la galaxia.

Para el caso, parece que el equipo de desarrollo ha preferido no aprovechar los nombres más conocidos de la saga, pero eso no evitará que contemos dentro con Jedis, Siths, soldados de asalto imperiales, cazarrecompensas, androides, wookies y otras representaciones importantes de la galaxia del shooter. Otro de los aspectos más llamativos de ‘Star Wars: Hunters’ es su faceta de personalización, que promete un variado abanico de vestimentas y artículos temáticos. Además de la versión que estará disponible en formato digital para Nintendo Switch, también se podrá descargar y jugar sin coste alguno desde dispositivos con sistemas Android o iOS.

Una galaxia muy prolífica

Con una franquicia tan comercial, ‘Star Wars: Hunters’ no es el único videojuego que los amantes de la saga esperan con cierta expectación para 2024. En estos momentos, los desarrolladores de Ubisoft se encargan de hacer realidad ‘Star Wars Outlaws’, que llevará a los jugadores al inframundo de la saga, donde tendrán que tratar directamente con cazarrecompensas y criminales lejos de las miradas de las facciones políticas. Su lanzamiento está previsto para el 30 de agosto de 2024 en Xbox Series, PlayStation 5 y PC.

En las oficinas de Activision también se está trabajando en una adaptación de la cual todavía no se han difundido detalles. El mismo nivel de opacidad se guarda con respecto a ‘Knights of the Old Republic Remake’, cuyo desarrollo se mantiene en silencio desde el día de su presentación. De rematar la jugada se encargará Quantic Dream, que con ‘Star Wars: Eclipse’ promete una ambiciosa aventura, considerada la mayor experiencia desarrollada hasta la fecha por el estudio. “Uno de los grandes puntos de interés que tuvimos cuando anunciamos Star Wars: Eclipse fue asegurarnos de que quedara claro que este es realmente un juego de acción y aventuras y que tendrá todos los elementos que esperarías y desearías de un título de Quantic Dream: narrativas intrínsecamente ramificadas y varios personajes jugables”, anticipaban desde la desarrolladora en la presentación del proyecto.