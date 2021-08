Pezzella: "Sé lo que supone vestir la camiseta del Betis"

Germán Pezzella ha ofrecido una interesante rueda de prensa en su presentación como nuevo jugador del Betis, tratando diferentes asuntos.

Agradecimiento

"Agradecer al presidente y a Antonio el interés demostrado en mí. Fue fundamental para tomar la decisión de volver. Estamos muy contento de estar aquí. Agradecer a mis compañeros que me hicieron sentir uno más. Me encontré con un grupo sano y unido que trabaja bien. Estoy contento y preparado para este nuevo desafío. Sé lo que supone vestir la camiseta del Betis. Estoy preparado para este lindo año que nos espera".

El Pezzella de antes y el de ahora

"Hablé estos días con la gente del club con la que había compartido otros momentos. Vi los cambios. Para la gente que vive el día a día estos cambios no los ve tan claros, a lo mejor, pero después de cuatro años cuando llegue acá me encontré con una historia diferente. Vi cambios en el club que los consulte principalmente antes de tomar la decisión. Hoy por hoy el club ha crecido de una manera increíble y eso acompañado por el fuerte interés que mostraron en mí todo eso me convenció para estar acá".

Cambios en Pezzella

"Yo llegue al Betis desde Argentina en mi primera experiencia europea. Hoy por hoy tengo 30 años. Seis temporadas en Europa, cuatro temporadas en Italia… Soy el mismo de aquella época, pero más maduro, lo da la experiencia. Me ha tocado participar con mi selección en este tiempo. Jugué Copa América y gané la última, que fue una experiencia increíble. Me pasaron cosas que me hicieron evolucionar como jugador. Fui capitán de un equipo importante en Italia. Y todo es me hace progresar, mejorar, ahora me toca demostrarlo dentro del campo".

El interés del Betis

"Hace unos meses me habían manifestado el interés, pero todavía no habíamos avanzado. Mi salida de la Fiore no era sencilla y quizá diez días antes de que se haya completado el traspaso yo ya sabía de la propuesta, de cómo iba todo. Tomé ahí la decisión y con la familia decidimos encarar una nueva etapa y desde ese momento empezamos a trabajar para volver".

El problema de a FIFA y los internacionales

"Las grandes ligas europeas plantearon su posición. Creo que se va a tomar una decisión unánime entre FIFA, ligas y clubes. Es una situación que los jugadores estamos a la espera de una decisión definitiva. Cada vez que a uno lo citan para jugar con su selección es un motivo de orgullo y a todo jugador le encanta, pero la decisión no pasa por nosotros y que se solucione lo mejor posible".

Aportación de Pezzella al Betis

"Si hay algo que no me gusta es hablar de mí. Han pasado cuatro temporadas desde que me fui. Con la experiencia se va evolucionando. Los dirigentes y el técnico vieron en mí las características que puedo aportar y me focalizo en hacer lo que el técnico me pida. Es una plantilla larga y es el técnico el que decide quién juega".

Listo para debutar ante el Madrid

"Sí, sí. Estoy entrenando con el equipo desde el inicio de la semana, pero venía entrenando con normalidad en la Fiorentina y estoy a disposición del técnico para el sábado. Partido hermoso en nuestra casa, con nuestra gente. Estoy a disposición del míster para lo que necesite".

Relación con Joaquín

"Tengo una gran relación con Joaquín por mi anterior paso por el club, hemos estado en contacto estos años. En la Fiore tienen un gran recuerdo de él. Es una gran persona y un gran jugador. Es admirable lo que está haciendo. Es un ejemplo a seguir".