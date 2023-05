Pezzella, la madurez de un central asentado

El Betis volvió a demostrar en San Mamés que ha avivado la llamada de su espíritu de equipo. Una victoria de gran valor que se cimentó en el gran trabajo defensivo que hicieron los verdiblancos, brillando una vez más un central que en estos momentos está siendo el más fiable en la escuadra heliopolitana: Germán Pezzella.

El zaguero de Bahía Blanca se proclamó en Qatar campeón del mundo con Argentina. Una experiencia espectacular para el defensor bético que, tras su regreso al equipo verdiblanco, ha conseguido asentarse como titular indiscutible fruto del alto nivel que desde entonces viene ofreciendo, con picos de alto rendimiento y una regularidad excelente para ser en estos momentos el central más regular del Betis. Y es que a sus 31 años, la sensación que el ex de River Plate desprende en el terreno de juego es la de un zaguero que ha alcanzado esa madurez necesaria para los defensas para convertirse en un muy buen central, seguro y con un alto grado de experiencia por las batallas futbolísticas que ha vivido a lo largo de su carrera profesional.

Firmeza El ex de River transmite fiabilidad: no se complica en la salida del balón y va muy bien por arriba

En estos momentos, Pezzella desprende seguridad, serenidad con la pelota y buena lectura del juego: si tiene que dar un pelotazo lo da, sin complicaciones, sin arriesgar exageradamente en la salida de la pelota y demostrando, también, su buen juego aéreo. Esto quedó reflejado en partidos como el del Coliseum (0-1 para el Betis), siendo el mejor futbolista verdiblanco con una nota de 8.07 (whoscored.com); en el empate (0-0) en Heliópolis ante el Real Madrid, con un rating de 7.76; la victoria (1-0) ante el Mallorca (7.28) y más recientemente el empate (0-0) en casa ante la Real Sociedad, siendo el mejor jugador del Betis (8.3), y esa cita ante el Athletic (7.11). Datos que reflejan perfectamente la regularidad de un Pezzella que mantiene un alto grado de compromiso con la elástica verdiblanca y que vive un momento muy bueno en su segunda etapa en el equipo de La Palmera.

Al alza A sus 31 años, el zaguero verdiblanco atraviesa por un momento muy dulce en su carrera futbolística

Para el internacional albiceleste la clave de su buen rendimiento es la "continuidad". Así, lo aseguró ayer en una entrevista ofrecida en Deportes Cope Sevilla, aunque prefiere esperar a que finalice la temporada para hacer un análisis personal más exhaustivo: “A lo largo de las temporadas uno va cambiando, mejorando varias cosas. Sinceramente, nunca me paro durante la temporada a hacer este tipo de balances. No me gusta, no me siento cómodo hablando de mí mismo. Cuando termina la temporada, me voy a mi casa, me siento con las personas que están cerca mío… Aprietan porque dicen las cosas como son, sin vuelta, con el objetivo de que uno mejore. Repaso lo que me ha tocado hacer y analizo lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal para aprender. Ahora mismo me siento cómodo porque tengo continuidad. Doy todo lo que tengo. Después habrá tiempo para balances”. Palabras que reflejan la madurez alcanzada por Pezzella, asentado en el eje de la zaga del Betis fruto de su madurez futbolística.