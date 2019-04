El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al partido con el Valencia, en la que se ha mostrado muy tranquilo con respecto a su futuro, además de valorar el apoyo que recibe de muchos aficionados. "También pienso en la gente que me quiere. Hay muchísimos béticos con los que me encuentro que creen en lo que estoy haciendo. Entienden que hay un proyecto y una previsión de futuro", ha explicado el entrenador verdiblanco, que ha indicado que el partido de mañana no es decisivo para Europa."¿Si? Yo estoy tranquílisiimo. ¿Me ves preocupado?", ha afirmado Setién cuando lo han cuestionado sobre su futuro.

Objetivo europeo

"Aunque mañana perdamos quedarán 15 puntos, que podrían ser suficientes para meternos en Europa. Conjeturas podemos sacar todas las que queramos. Aquí valen las matemáticas. Estaría deseando que mi equipo ganara y fuera tercero, pero las cosas son como son. Hay que seguir trabajando y peleando hasta el final. Aunque no tengamos la opción de meternos en Europa vamos a seguir peleando con honradez".

"Es un partido importante, como todos los que hemos jugado este año. No hemos jugado ni uno solo que no haya sido importante, aunque se acerca el final y las posibilidades se van reduciendo, claro. No es decisivo para meternos en Europa, no sé lo que van a hacer los demás. Las conjeturas al final se van al traste todas".

Opinión dividida en la calle

"Me encantaría convencer a todos, para eso trabajo. Desde que empecé a jugar, como futbolista unos me decían que no corría y otros que jugaba muy bien. Nunca dejé indiferente a nadie. No es mi intención, pero no puedo controlar los gustos de la gente. No soy caprichoso, trato de valorar muy bien las cosas que hago. A veces uno acierta y otras se equivoca. Nadie tiene la llave de esto. Los cambios no son sólo para mejorar sino para empeorar o seguir de la misma manera".

Planteamiento de futuro

"También pienso en la gente que me quiere por las cosas que leo... La gente que no me quiere no lo va a valorar. Hay muchísimos béticos con los que me encuentro que creen en lo que estoy haciendo. Entienden que hay un proyecto, una previsión de futuro. Que te puedes equivocar en las cosas, pero que el equipo y el club van avanzando. Cuando ganas en Barcelona o Milán, todo el mundo suma. No he cambiado como entrenador. Están los que creen, los que ven el vaso medio lleno y luego los que lo ven medio vacío. No lo puedo controlar. Sí lo hago con mi trabajo, en procurar que estén animados los futbolistas, que sigan creyendo en los que estamos haciendo. Hay muchas cosas a las que agarrarnos. Me fijo mucho, soy un tío tremendamente positivo, me fijo en el futuro, que va a ser bueno, voy a ganar. Lo demás, los pesimistas, los que hablan de fracasos. Ya sabemos cómo es este pais en muchas cosas".

Ajax

"La clave es hacer las cosas bien. El Ajax habrá hecho las cosas bien. Ha tenido años sin tanto protagonismo, pero nos ha marcado el camino a muchos desde hace muchos años. Siempre ha habido que tenerle respeto. Nos ha enseñado mucho fútbol, ha sido un referente desde los 70, el Ajax de Cruyff, que era una delicia verlo jugar. Me alegro mucho de que está ahí. Me entristece que se metan con Guardiola, que es una referencia para miles de entrenadores en el mundo. Alegrarse de los fracasos de los demás es una aberración. Uno es un poco más romántico y sentimental".

Objetivo Europa

"No sé si voy a conseguir el objetivo, estamos en el camino. Trabajo para conseguir lo que queremos, que es entrar en Europa. Ya dije que habíamos conseguidos cosas el año pasado que esperaba en tres años. En éste nos está costando más, llevamos 14 partidos más que no jugamos, y 14 partidos importantes, que hemos hecho las cosas bien. Todo sirve de experiencia. Uno tiene la opción de quedarse con las cosas buenas o las malas. Si hay alguien que quiere tenerlo ya todo, se respeta, pero tenerlo ya todo es muy difícil".