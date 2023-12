Betis - Real Madrid: La defensa de la fortaleza

Partido de enjundia el de esta tarde en el Benito Villamarín, donde el Betis de Manuel Pellegrini recibe al Real Madrid de Carlo Ancelotti en una cita muy atractiva.

Una temporada más se verá un bonito duelo en los banquillos entre el preparador chileno y el italiano, y en la hierba se medirán dos conjuntos que cuentan en sus filas con dos de los jugadores de mayor calidad en LaLiga, como son los casos de Isco y Bellingham, y que siempre son fieles a una idea de fútbol.

El Betis afronta el compromiso ante los blancos con la intención clara de hacer un buen partido para poder mantener su feudo inexpugnable. Los verdiblancos no conocen la derrota en su estadio en lo que va de temporada y para ello pondrán en liza todas sus armas, a pesar de perder a una pieza importante para los próximos meses, como es el caso de Guido Rodríguez. La baja del argentino, operado del peroné tras la lesión sufrida en el entrenamiento del jueves, obliga al preparador santiaguino a realizar modificaciones en el centro del campo. En este caso, todo apunta a que Marc Roca será el encargado de actuar en el sitio del ex jugador del América y la incógnita radica en quién será su acompañante mientras William Carvalho sigue con su plan de recuperación. Guardado y Sergi Altimira son las opciones principales para formar el doble pivote junto con el futbolista cedido por el Leeds United, con Isco de enganche y Ayoze y Assane en las bandas. El resto del once lo conformarían Rui Silva en la portería con una defensa compuesta por Ruibal, que ocuparía el hueco del sancionado Bellerín; Pezzella, Chadi Riad y Abner, con alguna opción para Miranda. Arriba, la demarcación más adelantada debe corresponder a Willian José.

El Betis tendrá delante a un Real Madrid que suma cinco triunfos consecutivos, tres ligueros y dos en la Liga de Campeones, a pesar de los numerosos futbolistas que tiene en la enfermería: Courtois, Dani Carvajal, Eder Militao, Tchoauméni, Camavinga y Vinícius Junior. Para esta cita, Ancelotti recupera a Modric, tras un problema muscular menor, y confía en que jugadores que han dado un paso adelante, como Rodrygo y Brahim Díaz, sigan ofreciendo un alto rendimiento.

La gran estrella del Madrid, Jude Bellingham, sí estará en el Villamarín pese a una semana en la que ha sido reservado en diferentes sesiones de trabajo para recuperarse de unas molestias en el hombro y en el tobillo. El internacional inglés es la gran sensación del campeonato español y de las figuras más importantes a nivel europeo fruto de grandes actuaciones, demostrando ser un centrocampista de gran despliegue físico, con mucha llegada, gol y con carácter de liderazgo entre sus compañeros.

Bellingham ha marcado en los tres últimos partidos que disputó lejos del Santiago Bernabéu, acompañándolo un Rodrygo que ha hecho siete tantos en sus cinco últimas apariciones. El brasileño se ha convertido en un jugador indiscutible para Ancelotti, que medita si situar en punta a Joselu o darles libertad de movimientos a sus atacantes, apostando con Brahim como pareja y la llegada de Bellingham desde segunda línea. Lucas Vázquez, ante la baja de Carvajal, debe repetir como lateral derecho y en la medular hay una plaza para Modric o Dani Ceballos a la hora de acompañar a Toni Kroos.

Así se presenta un encuentro en el que el Betis se verá arropado como siempre por una hinchada que llenará el recinto de la Palmera con una excelente entrada para apoyar a su equipo en pos de un triunfo ante el líder. Una victoria para dar un golpe de autoridad en esa lucha por las posiciones europeas.