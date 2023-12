Pellegrini: "Isco no está motivado por jugar contra el Real Madrid, sino por mantener su nivel"

Manuel Pellegrini, en la antesala del choque de Liga frente al Real Madrid, analizó a su próximo oponente. El Ingeniero, que fue entrenador del conjunto madridista durante la temporada 2009/2010, valoró la dificultad que entraña enfrentarse al líder de la competición. "Es el mejor equipo de LaLiga", comentó el chileno en rueda de prensa.

El entrenador bético analizó los anteriores encuentros ante los merengues: "Contra el Real Madrid siempre han sido partidos parejos. En estos tres años hemos perdido, hemos empatado… también ha habido bastante polémica. Son partidos muy importantes que vamos a enfrentar igual que siempre. Ojalá tengamos la capacidad para ganar. Lo intentaremos desde el primer minuto. Han sido partidos muy estrechos, ojalá mañana se nos dé", deseó.

Isco y Bellingham

"Isco está motivado por seguir rindiendo a este nivel. Tiene motivación personal más allá del rival", aclaró el Ingeniero, quien añadió que "haber estado ocho años en el Madrid es un mérito enorme, pocos lo hacen. Por haber salido de allí no creo que se convierta en su enemigo. Está jugando a muy buen nivel y ojalá lo veamos a un gran nivel frente a un buen rival".

Al ser cuestionado por Jude Bellingham y un posible marcaje especial, Pellegrini evidenció la calidad del rival: "Cuando uno juega contra equipos así no está preocupado sólo por un jugador, porque te queda libre Rodrygo, Kroos, Vinicius… muchos. Mañana el equipo va a ser el mismo de siempre, con las connotaciones tácticas de cada rival pero siempre priorizando lo nuestro. No vamos a variar todo lo que venimos haciendo por un solo nombre, porque tienen varios que pueden desequilibrar el partido".

El reencuentro con el Real Madrid y el vídeo de Soto Grado

"¿Es especial jugar contra el Real Madrid por su pasado madridista? No, no es especial. Es una motivación como enfrentar a cuaquier rival. Siempre con la mentalidad de que es distinto por el rival, pero no es especial ni para mí ni para Isco. No nos da un grado más de exigencia ni motivación. Ambos estamos involucrados en el trabajo del Betis y que hagamos buena campaña. No tengo algo especial con el Real Madrid como para ganarlo. Queremos ganar por los tres puntos para avanzar la tabla", recalcó.

En última instancia, el técnico verdiblanco fue preguntado por el polémico vídeo publicado por el Real Madrid acerca de Soto Grado y sus últimas actuaciones arbitrales: "No influye. Si pensáramos que a los árbitros les va a afectar algo de la prensa, no tendrían la capacidad para ser árbitro en Primera. No están condicionados por eso. Nosotros también podríamos sacar muchísimas polémicas de nuestras derrotas con el Real Madrid. Son partidos del pasado, mañana tenemos un partido donde ojalá haya un buen arbitraje y un buen espectáculo", sentenció.