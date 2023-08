Betis - Real Sociedad: Balas de fogueo antes del fútbol de verdad (0-1)

El Betis regresa a Sevilla tras la gira americana con otra derrota en pretemporada, esta vez por 0-1 ante la Real Sociedad. Poco preocupante porque de momento los partidos no valen más que para coger ritmo, aunque de nuevo ofreciendo un pobre bagaje ofensivo, tónica general de todo este periodo de preparación que encara ya la recta final antes de que empiece el fútbol de verdad. En una semana los goles valdrán puntos y los errores restarán y el equipo de Manuel Pellegrini tiene poco de lo primero, la salsa de fútbol, y pese al buen trabajo que destacó su técnico la poca presencia en ataque empieza a ser una tónica general preocupante.

Pese a la mejora en el primer tiempo en el derbi en México, el cuadro hispalense sigue adoleciendo de falta de creatividad en ataque, de falta de presencia ofensiva, lo que se tradujo en un primer tiempo de dominio alterno en el que la intensidad de la Real Sociedad, con un punto más de aceleración sobre el maltrecho césped del Oracle Park, llevaba más peligro sobre la portería de Rui Silva que en la de Remiro.

Tanto que apenas habían transcurrido 30 segundos cuando Brais Méndez encontró espacio para conducir la pelota y pegar con la zurda un zurriagazo desde fuera del área que se estrelló en el palo derecho del meta portugués del Betis. Casino había dado tiempo que la mayoría de futbolistas tocasen la pelota ni se asentaran en el campo, pero ese fallo de concentración y la permisividad contra un rival bien pueden costar caros cuando empiece el fútbol de verdad el próximo fin de semana.

Manuel Pellegrini es consciente de los problemas de su equipo. Sabe que le cuesta atacar, sobre todo cuando en el doble pivote forman dos futbolista de poca construcción como Guardado y Guido Rodríguez por la inoportuna lesión muscular de William Carvalho que lo mantendrá en el dique seco unas tres semanas. Trató de poner algo de magia el Ingeniero con el debut de verdiblanco de Isco, que mostró ganas y algún destello pero el trote a la hora de correr hacia atrás resulta peligroso.

El peligro de uno y otro lado llegaba por la derecha. Take Kubo por los donostiarras, una bala por la banda que hace todo con sentido. Luiz Henrique en el otro lado, un jugador muy vertical pero al que le sigue costando ese último pase, la decisión final (y acertar) entre acertar, tirar o driblar. Tras una buena conexión con Bellerín dudó primero si tirar, no le salió el regate y el pase al segundo palo no fue rematado por poco por Miranda, que también debutaba en esta pretemporada.

Pero el peligro de verdad se producía en el otro área, aunque por suerte al cuarto de hora de juego Carlos Fernández se equivocó en abrir a la derecha para Kubo en una clara contra cuando Ali-Cho entraba solo a su izquierda. El japonés puso el esférico en el área, pero no llegó su compañero al remate. Lo intentó Kubo de nuevo tras una pared con Traoré, pero a su pase atrás desde la línea de fondo no llegó Carlos Fernández porque Miranda despejó a córner.

El ritmo fue disminuyendo a medida que los dos equipos paraban mucho el partido con faltas, aunque eso no justifica que Ayoze, la elección en punta, casi ni oliera la pelota. Juan Cruz lo intentó desde la izquierda, pero no parecía cómodo en ese costado mientras que Isco bajaba mucho para ayudar en la salida de la pelota. La última ocasión del primer tiempo fue sobre la portería de Rui Silva, en una falta lateral cerca del área en la que Brais Méndez, el cerebro de la Real, hizo trabajar al meta portugués.

Al inicio del segundo tiempo Pellegrini introdujo en el campo a Marc Roca, Pleguezuelo, Juanmi y Rodri y mejoró, al menos un poquito, el Betis, con algo más de presencia en campo rival, aunque sin demasiada fe, la verdad. Intentó Rodri imponer un poco más de velocidad en el juego bético, pero fue Le Normand el primero en avisar al rematar inocentemente un córner con un flojo cabezazo cuando estaba solo. Y es que sufrió el conjunto verdiblanco a la hora d defender las acciones a balón parado.

Con todo, replicó el Betis, cuando Ayoze, en el interior del área y atrayendo la marca de los centrales, vio la entrada de Marc Roca, que dentro del área por el costado zurdo le pegó con la izquierda cruzando demasiado el balón, que dio en la base del palo izquierdo de Remiro.

Sin embargo, fue la Real la que se adelantó en otro córner. Brais Méndes sacó en corto para Kubo, la defensa no salió y se quedó aculada en el área. El jugador de la Real vio a Aihen Muñoz sólo en la frontal, pidiendo el balón haciendo señales con las manos sin que ningún bético se percatará y golpeó de primeras la pelota sin que Rui Silva viera nada con una muralla verdiblanca delante para hacer el 0-1.

Entraron después Borja Iglesias y Willian José al césped, cada vez menos verde y más marrón, pero entre los cambios, las faltas y el poco acierto y presencia béticas en ataque el marcador ya no se movió y el cuadro heliopolitano despidió de la gira americana con otra derrota y sin marcar ningún gol. En una semana empieza el fútbol de verdad y el Betis sigue con balas de fogueo en ataque.