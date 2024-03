Betis: ¿Reseteo en la portería?

De cara a la próxima temporada se atisban cambios en la portería del Betis, pero de momento todo es una incógnita en la recta final de la temporada. Y más, después de la reaparición de Claudio Bravo con Chile en este parón de selecciones.

Fue ante Albania en el histórico Ennio Tardini de Italia –la casa del Parma– donde La Roja ganó 0-3 en el regreso del meta verdiblanco, un año después, a la portería de su país, y hoy se espera de nuevo que juegue en otro amistoso, esta vez ante Francia (21:00). Una vuelta que le ha permitido tener minutos después de no jugar desde el pasado 11 de noviembre en un partido del Betis ante el Mallorca, en el Benito Villamarín (2-0).

Una lesión muscular lo tuvo bastante tiempo en el dique seco y una vez que se recuperó, Manuel Pellegrini siguió dándole continuidad a Rui Silva. Por eso, con el portero chileno gozando de minutos aparece ahora la duda sobre quién será el meta que juegue en Montilivi, amén de lo que pueda suceder en el próximo mercado de verano.

"Yo me programaba para jugar hasta los 35 y mira las cosas de la vida. Casi con 41 años estoy acá, al nivel que te toca estar es lógico convivir con lesiones. En nuestro club tuvimos una racha negativa de lesiones. Se lesionan chicos de 20 años y no me voy a lesionar yo con 41...", dijo el guardameta en estos días de concentración con su selección, sin obviar su futuro. "Cuando fui al Betis iba por un año y en junio hace cuatro. No tengo un horizonte tan lejano, todo lo contrario, intento disfrutar del día a día", dijo Bravo, que acaba contrato el próximo junio en un Betis donde es muy bien valorado por Manuel Pellegrini.

Por otro lado, Rui Silva, como adelantó este diario, anda en conversaciones con el Betis para ampliar su contrato más allá de junio 2026, aunque por ahora no ha tomado una decisión al respecto. De hecho, tanto el pasado verano como en invierno, recibió ofertas (Benfica y Nottingham Forest) y una vez concluya el campeonato podría volver a recibirlas. Y Fran Vieites renovó hasta 2026, pero tampoco sería descartable que saliera en forma de cesión en busca de minutos tras su buena irrupción esta campaña y con Bravo habrá que esperar. Mientras, el Betis rastrea el mercado ante la posibilidad de que refuerce la portería como mínimo con un portero.

El seguimiento a diferentes cancerberos es amplio, como es el caso de Álvaro Valles, de Las Palmas. Ahora, aparece la incógnita en la portería de cara al duelo ante el Girona, dentro de ese reseteo que están haciendo los verdiblancos.