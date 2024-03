Bakambu, Sabaly y Bellerín vuelven a ejercitarse con el grupo y vacían la enfermería bética

Pellegrini, que este lunes ha vuelto a dirigir al equipo tras una semana en Chile con permiso del club, sigue recuperando efectivos de cara al tramo final de la temporada. El parón de selecciones en el que actualmente se encuentra inmerso el Betis -y el resto de equipos- ha ayudado considerablemente para que futbolistas que estaban lesionados puedan reaparecer con el grupo, lo que aumentará las alternativas para el Ingeniero en varias parcelas del campo.

Son los casos de Héctor Bellerín, Youssouf Sabaly y Cédric Bakambu, quienes se han entrenado en la mañana de este lunes con total normalidad. Los dos primeros padecían unos problemas musculares que les apartaron de la visita a Vallecas, mientras que el congoleño se lesionó hace un mes en el sóleo y hasta ahora no ha podido retornar al trabajo grupal.

Únicamente dos bajas

Marc Bartra y Marc Roca han sido las solitarias ausencias en la sesión de este lunes, además de los siete internacionales. Ambos jugadores han realizado trabajo de gimnasio en plena recta final de sus fases de recuperación. El central va camino de los seis meses de baja por una grave lesión el tendón de aquiles debido a un síndrome Hanglud y aún no está en plenas condiciones. Roca, por su parte, tenía unas molestias en el tobillo que todavía no han desaparecido, aunque no está descartado, por el momento, para la visita a Montilivi de este Domingo de Resurrección.

Así la situación, Pellegrini puede recuperar, como mínimo, a tres efectivos para Girona, Bellerín, Sabaly y Bakambu, mientras Bartra y Roca deben apurar en los últimos entrenamientos de la semana para estar listos de cara al compromiso liguero en tierras catalanas. En definitiva, la enfermería se vacía con el paso de las semanas y el técnico verdiblanco gozará de opciones de todo tipo para lograr el objetivo fijado a principio de campaña: disputar competición europea el año que viene.