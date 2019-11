Rubi salvó su puesto con el triunfo ante el Celta, aunque ahora el calendario coloca al Real Madrid y el derbi ante el Sevilla como los siguientes obstáculos en el camino. Dos victorias seguidas acumulan los verdiblancos en el Santiago Bernabéu, por lo que el Betis de Rubi buscará ampliar esa racha o, al menos, ofrecer síntomas de recuperación en su fútbol. Más decisiva aparece la cita ante el eterno rival, en la que ya no valdrán sensaciones y sí resultados, sobre todo si el Betis vuelve a tener opciones de caer al descenso.

Cuestionado dentro del club y con sondeos realizados a posibles sustitutos –con Quique Setién y Javi Gracia como principales candidatos y Juan Merino como solución interna–, Rubi se la vuelve a jugar en cada jornada. La imagen ofrecida ante el Celta no reforzó el trabajo que viene realizando el técnico, aunque al final en el fútbol lo importante son los triunfos, los únicos que permiten ganar tiempo para intentar darle la vuelta a la situación.

La victoria ante el Celta no sólo permitió que el Betis abandonase la zona de descenso, sino que otorgó una vida extra a Rubi. La celebración del gol de Fekir evidenció la importancia de esos tres puntos para que el técnico se pueda sentar mañana en el Santiago Bernabéu, a la búsqueda de ese punto de inflexión que alargue su estancia en el Betis.

Sesión de recuperación para el Madrid sin noticias de Bale

El Real Madrid comenzó a preparar en la ciudad deportiva de Valdebebas el encuentro ante el Betis, con una sesión de recuperación para los titulares y sin que el club informe sobre el galés Gareth Bale tras su regreso de Londres. El Real Madrid informó de las ausencias en el entrenamiento de los lesionados Nacho Fernández y Marco Asensio, pero no aportó nada sobre Bale. Habitualmente informa que el galés realiza trabajo en el interior de las instalaciones pero tras su viaje a Londres y el regreso en la tarde del pasado martes, no volvió a aportar información sobre su estado. Bale sufre molestias en el sóleo izquierdo desde su último partido con Gales y no juega con el Real Madrid desde el 5 de octubre, cuando fue titular ante el Granada.