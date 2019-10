Rubi: "Hoy primaba sacar el partido"

Pese a todo lo sufrido hasta el tanto de Fekir, no dudó Rubi en poner en relieve la importancia del triunfo sobre el Celta. Tres puntos que sacan a este inestable Betis de las posiciones de descenso. “Entiendo que haya gente que quiera que el equipo juegue mejor, pero en la situación en la que estábamos, lo que primaba era sacar el partido”, subrayó el técnico verdiblanco tras el encuentro.

Cuestionado por si había salvado un match ball con esta victoria, el entrenador fue claro. “Esto es algo que no me preocupa. Lo que he intentado transmitir a mi equipo es que estuviera tranquilo, porque el partido era muy importante, y también que fuera muy intenso”, comentó. Por otra parte, que el de Vilasar de Mar reconoció que el Celta fue mejor en muchos momentos del envite. “Es cierto que el equipo ha ido de más a menos en el partido. Quizás porque hemos pagado el sobreesfuerzo de intentar apretar al rival en la primera media hora”, expuso.

“Sabíamos que, si no les quitábamos el balón, lo íbamos a pasar mal. Y así ha sido en el rato largo de la segunda parte en la que ellos han dominado. Nos ha costado un poco, también porque había jugadores que jugaban por primera vez en esa posición, como Marc (Bartra), o chicos jóvenes como Ismael”, prosiguió Rubi.

En cuanto al emocionante abrazo conjunto con Fekir y otros jugadores, el técnico corroboró la “implicación” de todos en estas semanas difíciles. “No es que estén conmigo o no estén. Es que son profesionales. Quieren ganar y no están bien cuando las cosas van mal, sufren”, insistió.

Además, Rubi resaltó un “cambio de criterio” en su planteamiento. “Es que seamos un equipo más sólido y que estemos más juntitos”. Por otra parte, un periodista le preguntó por las protestas de la grada contra la directiva y tiró de autocrítica. “Yo soy muy culpable de que el equipo tenga doce puntos y no tenga más. Yo lo siento así”, dijo el técnico, que espera que el juego de los suyos mejore.