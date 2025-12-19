Rebotes en Europa

Los principales índices europeos cerraron con ascensos en una sesión en la que los inversores no mostraron una reacción significativa a los datos de inflación publicados en EEUU, pero en la que si vivimos un rebote en Europa principalmente apoyado en los sectores de utilties y de defensa. Destacamos la subida del DAX alemán de un 1,1%. Por su parte, el Euro Stoxx 50 subió un 1,16% y el Íbex 35, un 1,15%.

En España, destacamos el rebote de Indra junto al sector de defensa europeo, las acciones de la empresa de defensa se revalorizan un 4,6%, seguidos de Amadeus (+2,6%) y Rovi (+2,5%).

La parte negativa la pusoRedeia con un descenso del 0,76%, seguido de Repsol y Telefónica con ligeros recortes.

En Europa, destacamos la subida de Siemens Energy (+3,5%) y los descensos del sector automóvil alemán.

En el plano empresarial, ayer conocimos que la petrolera BP destituyó a su CEO Murray Auchincloss, y nombró a Meg O’Neill, directora de Woodside Energy, cómo su próxima consejera delegada a partir de abril de 2026, reforzando así la estrategia de vuelta a lo básico de la petrolera británica.