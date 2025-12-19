Que la Copa África le sea leve

Las había pasado canutas Athletic Club en el barro orensano, se quedaba fuera de la Copa el Getafe en la paramera burgalesa y todo eso tras un puñado de equipos de Primera que ya se habían quedado con anterioridad. El vértigo de la Copa a partido único revoloteaba sobre la vertical del Betis ya noche cerrada en Murcia. El drama de una eliminación copera lo asumía y lo comprobaba el Betis en sus carnes cuando aquellas intervenciones de Adrián que justificaba con creces en ese lance su continuidad en el plantel.

Y llegó la jugada clave del partido cuando el juez vio penalti a favor del Betis y Cucho lo ejecutó. Un penaltito a favor de un equipo carente de penaltis favorables iba a ser la llave para octavos. Y a partir de ahí, ¿o había sido mucho antes?, apostó por defender mediante poseer la pelota en una especie del baloncestístico ardid de jugar a las cuatro esquinas para preferir guardar la ropa antes que nadar.

Y esa es la historia del pase del Betis la frontera de los dieciseisavos de final. De todas formas hay que resaltar pros y contras, que éstas fueron abundantes. Riquelme, Chimy y alguno más desaprovecharon la ocasión de hacerse con un lugar al sol de la titularidad y en el apartado positivo, nadie como Adrián, que arregló la noche cuando la noche estaba indefinida. Pero bien está lo que bien acaba, el Betis continúa en tres competiciones, conserva la vitola de imbatido en los viajes y un deseo, que la Copa África no pase una factura demasiado onerosa.