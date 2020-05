En el Betis se respira un ambiente de cierto optimismo para la recta final del campeonato. La victoria ante el Real Madrid supuso un espaldarazo y tanto Rubi como sus jugadores quieren ratificar esa sensación en los once partidos que quedan por disputar. Además, el técnico quiere asegurarse así su continuidad en el proyecto, muy en el aire hasta la victoria ante el conjunto blanco y que también dependerá de lo que ocurra en el desenlace de la Liga.

La temporada del Betis no está cumpliendo las expectativas hasta el momento. Decimosegundo clasificado, el conjunto verdiblanco nunca ha estado en la pelea por Europa, el objetivo marcado al inicio. El paupérrimo primer tramo del campeonato, cuando Rubi tuvo pie y medio fuera del Betis, ha venido mermando al equipo, que tampoco luego ha sumado los puntos suficientes pese a una mejoría en el juego y en las sensaciones.

Entre los dirigentes béticos se valora la capacidad de trabajo de Rubi, muy implicado desde el primer día, y también se ve positiva la trayectoria del equipo desde que solventó aquella delicada situación de comienzos del campeonato. "Nuestro debate es terminar la Liga lo mejor posible. Ahora mismo no podemos meternos en este charco y luego se hará un análisis de lo sucedido", expuso el presidente del Betis, Ángel Haro, en una entrevista reciente, cuando se lo cuestionó sobre el futuro del técnico.

Aunque en estas últimas semanas, Rubi ha participado en varias de las reuniones donde se ha valorado la planificación de la próxima temporada, el peso de estas decisiones corresponde a la comisión deportiva que encabezan el propio Haro, el vicepresidente, José Miguel López Catalán, y el director general, Federico Martínez Feria. La opinión del entrenador ha sido valorada sobre todo en los actuales componentes de la plantilla, ya que Rubi es, junto al coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, quien mejor conoce ese día a día del vestuario.

"Sigo pensando que hay que ganar partidos para tener tranquilidad. Me la están garantizando, pero tengo que demostrar en estos once partidos que el equipo acaba bien y que genera sensaciones positivas con la base de un trabajo hecho", comentó el propio Rubi con coherencia en una de sus apariciones durante este periodo sin fútbol. El técnico sabe que su continuidad en el Betis, ese proyecto en el que le gustaría continuar y para el que se siente capacitado para mejorarlo, depende en gran parte de lo que suceda en estas once finales que el equipo verdiblanco iniciará con el derbi en Nervión.