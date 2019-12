El Betis de Rubi quiere prolongar su dinámica positiva. Tras tres triunfos y un empate en las últimas cuatro jornadas, los verdiblancos quieren despedir el año con una nueva alegría, aunque el rival, a priori, no parece el más indicado. El Atlético de Madrid es uno de los equipos más sólidos de la categoría, aunque para el reto de conseguirlo tanto el Betis como el propio Rubi cuentan con precedentes favorables.

El ahora entrenador heliopolitano cuenta con dos triunfos ante el Atlético de Diego Simeone en su trayectoria en la máxima categoría. El primer triunfo se remonta a la temporada 2015-16, en la que dirigía al Levante, y en la que lo venció por 2-1 en el Ciudad de Valencia; el segundo llegó el pasado año, con Rubi en el banquillo del Espanyol, cuando lo superó en el RCDE Stadium por un contundente 3-0, en un partido en el que además Borja Iglesias anotó un doblete.

Once Rubi podrá contar con su equipo más reconocible, al recuperar a Guardado tras cumplir sanción

En los otros tres encuentros en los que Rubi se midió a Simeone salió derrotado, en dos visitas al estadio colchonero con el Levante (1-0) y el Espanyol (1-0), y en un duelo como local, el disputado en El Molinón correspondiente a la temporada 16-17 cuando el catalán entrenó al Sporting (1-4).

En el caso del Betis es distinto. Aunque Simeone es una de las bestias negras del equipo bético, en su última visita al Benito Villamarín, el Atlético cayó derrotado por la mínima, gracias a un gol de Canales (1-0). Ése es el último precedente entre ambos conjuntos, aunque en el balance general el técnico argentino cuenta con nueve victorias, tres empates y esa mencionada derrota. En sus visitas a Heliópolis, Simeone venció en cuatro ocasiones, igualó en dos y sólo perdió en la de pasada campaña.

Último precedente Simeone es una bestia negra para el Betis, pero en la pasada campaña llegó su única derrota

Otro factor también juega a favor de este nuevo reto para el Betis y Rubi. En esta racha positiva de resultados, los verdiblancos han acabado con las buenas dinámicas de sus rivales. Así, el Valencia sólo ha perdido un partido de los diez últimos que ha disputado entre todas las competiciones, precisamente en su visita al Benito Villamarín (2-1); y el Athletic de Gaizka Garitano llegó a Heliópolis tras sumar cuatro triunfos y un empate en sus cinco partidos anteriores y, además, era el equipo menos goleado de Primera, hasta que el Betis lo superó (3-2).

También podrá contar Rubi con su once más fiable, después de que para esta semana recupere a Andrés Guardado, que se perdió la pasada jornada ante el Espanyol por acumulación de amonestaciones, y no tenga ausencia alguna por lesión. Fekir, que se marchó con molestias, se ha entrenado con el grupo y el propio Rubi aseguró que no habrá problema para que pueda estar disponible, mientras que del resto de teóricos titulares, únicamente Bartra y los delanteros contaron con minutos ante el Antoniano.

El catalán, en principio, volverá a ocupar ese puesto de pivote al que se ha amoldado en los últimos tiempos, y que lo hará compartir medular junto a Canales y el mencionado Guardado. En la zaga quedarán Emerson, Mandi, Feddal y Álex Moreno; mientras que la vanguardia estará formada por Fekir, Joaquín y la duda de Borja Iglesias o Loren. El delantero gallego anotó en la pasada jornada y el hecho de que el pasado año también marcase ante los colchoneros lo hace partir con ventaja con respecto al marbellí.