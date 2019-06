El presente de Lorenzo Serra Ferrer en el Betis está más en el aire que nunca y las próximas horas antes de la presentación de Joan Francesc Ferrer, Rubi, prevista para mañana o el miércoles, serán decisivas para resolverlo. El balear puso su cargo a disposición del consejo antes de marcharse a Mallorca este pasado fin de semana, tras tener el jueves un nuevo desencuentro con la cúpula dirigente. La pretensión de rebajarlo en sus atribuciones y otras decisiones, sobre todo en el capítulo de nombramientos, que tampoco son de su agrado han colocado a Serra más fuera que dentro del Betis, aunque durante estos últimos días ha recibido mensajes para que reconsidere su postura inicial y acepte su nuevo rol.

Incluso empleados y consejeros de la entidad vienen deslizando en privado que ven al hasta ahora vicepresidente deportivo fuera del Betis, tras conocer de primera mano los distintos planes que Serra y los dos principales accionistas tienen con respecto al proyecto del club. Tanto Ángel Haro como José Miguel López Catalán se muestran inamovibles con respecto a su idea de reestructurar el área deportiva del Betis, con esa pérdida de responsabilidades por parte de Serra, que se quedaría como una figura más consultiva que otra cosa.

El deseo de los dirigentes, como así se lo han transmitido al balear, es que éste permaneciera en el Betis, pero desde esa posición secundaria, lo que también llevaría aparejado una reducción de los emolumentos con los que regresó a Heliópolis en 2017. Ninguna de estas cuestiones son del agrado del balear, que sí ha realizado una defensa del trabajo que ha venido realizando en la entidad en los dos últimos años y que han cambiado por completo el aspecto de la plantilla.

La valoración del equipo verdiblanco se ha elevado exponencialmente en dos años y ni la discreta pasada temporada, con la semifinal copera como único caramelo para los aficionados, le ha restado valor. Ahí están las propuestas que el club tiene encima de la mesa por jugadores como Lo Celso o Júnior, sin contar con el escaparate que supone disponer de William Carvalho en la final de la Liga de Naciones, a Pau López en la selección nacional o a Andrés Guardado como capitán de México.

Ni el consenso alcanzado en el nombramiento de Rubi como sustituto de Quique Setién ha rebajado la tensión existente, ante esos planes de la entidad que pasan por cambiar el área deportiva. Como ya informó este periódico, López Catalán contactó tanto con Jesús Sánchez como con Ángel Luis Catalina para que asumieran responsabilidades en la secretaría técnica, dos nombramientos no exentos de polémica y que, en el caso de Catalina tampoco ha sido del gusto de Serra Ferrer. Ambos trabajadores, a los que el Valladolid todavía no ha despedido de manera oficial, ya trabajaron en la entidad verdiblanca en el pasado.

Jesús Sánchez fue coordinador de etapa en las categorías inferiores antes de marcharse al Sevilla para trabajar con Monchi, desde donde se trasladaría al Valladolid de la mano de Miguel Ángel Gómez; Ángel Luis Catalina, por su parte, formó parte de la primera secretaría técnica de Vlada Stosic hasta la llegada de Alexis Trujillo como director deportivo, cuando pasó al Almería antes de firmar por el conjunto pucelano.Además, a Serra Ferrer tampoco le ha gustado la propuesta a la baja realizada a Pep Alomar, su hombre de confianza en la cantera, donde Miguel Calzado, elegido por López Catalán, ha ido asumiendo poder pese a que los resultados no han acompañado. Todas estas circunstancias han puesto a Serra Ferrer ante sus horas decisivas en su tercera etapa en el Betis.