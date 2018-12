Del fútbol al tablero

Tras 31 años, Anatoli Karpov volvió a pisar el Casino de la Exposición y el Lope de Vega, el escenario de aquel Campeonato del Mundo de ajedrez celebrado en Sevilla en 1987 y que midió al gran maestro ruso contra su compatriota Gary Kasparov. Ayer, Karpov, ahora parlamentario cercano al presidente Vladimir Putin, no venía a disputar un torneo sino que, en un acto organizado por El Desmarque, jugó diez partidas simultáneas con rivales como Ángel Haro y Quique Setién, presidente y entrenador del Betis y grandes aficionados a ese deporte.

"Jugar al ajedrez con un campeón del mundo como Anatoli es espectacular para un principiante", indicó el preparador verdiblanco, que se sumó a la iniciativa desde el principio con esa ilusión de reeditar su enfrentamiento con el ajedrecista ruso, contra el que ya jugó en 1991 en Autol. "He estado nervioso desde que me enteré, como en el último partido que jugamos. Le agradezco mucho que esté aquí, no sé todavía cómo voy a jugar", añadió el técnico, que se tomó muy en serio su encuentro con Karpov, al que siguió atento en sus explicaciones y al que incluso, haciendo de periodista, cuestionó sobre cómo se inició en el ajedrez. "Mi padre fue mi primer maestro, pero a los 8 años dejé de jugar con él, ya era mejor yo", contentó Karpov.

Reedición Para Setién era la segunda vez que se medía a Karpov y resistió hasta el final

Fútbol y ajedrez, dos pasiones de Setién, quien incluso en más de una ocasión ha resaltado la relación entre ambas disciplinas. "La conexión es similar, las piezas se protegen y se conectan para atacar y defender. En el tablero debes dominar siempre el centro, aunque luego te den mate por un lado, y en el fútbol también tienes que controlar el centro del campo para controlar la situación y tener más posibilidades de ganar el partido", indicó Setién, que ha relacionado más aspectos que se encuentran en ambos deportes: "La anticipación que existe en el ajedrez para pensar en las siguientes jugadas se puede acoplar perfectamente al fútbol, anticiparse para evitar que el otro lleve la iniciativa".

Si emotivo fue para Setién volver a experimentar la sensación de medirse a un mito como Karpov, Ángel Haro también vivió con intensidad esta jornada para el recuerdo. "Estoy encantado de jugar con Anatoli y con no acabar el primero será suficiente", indicó el presidente, que también se animó a preguntar al ruso sobre su capacidad para asimilar las malas decisiones en una partida. "No es fácil, pero es necesario. Cuando juegas un torneo no puedes olvidar los errores ni las buenas ideas, pero desde que era muy joven intentaba olvidar el resultado previo y mi posición en el torneo, porque no tiene nada que ver la partida que vas a jugar al día siguiente. Sólo te puedes centrar en la partida si olvidas la de antes", le respondió el ajedrecista, que recibió como regalo una camiseta del Betis con el dorsal 10 y su nombre a la espalda.

Derrotado Ángel Haro acusó los nervios y reconoció que cometió más errores de los debidos

Meticuloso al extremo, como comprobó la traductora del evento, a la que Karpov corrigió en más de una ocasión para matizar una palabra o la pronunciación de algún nombre, incluso llegando a escribirlo en un folio, Karpov ofreció su visión del ajedrez, su deseo de que se implante en las escuelas como una asignatura y también su escaso conocimiento del fútbol sevillano aunque ya conociera en su día el campo del Betis. "No sé qué prefiero, pero fui un invitado especial del Betis y vi la selección magnífica de trofeos que tiene. Sé que tenéis otro equipo y este año a los dos les va muy bien y eso es importante para la ciudad", apuntó el ruso.

Si Haro no acabó muy satisfecho con su partida, en la que cometió errores por ese nerviosismo previo, Setién resistió hasta el final al ruso, aunque acabó reconociendo la superioridad de su contrincante, una figura histórica del deporte y que ayer ofreció una lección en Sevilla sobre la importancia de esta disciplina, ésa misma que el cántabro aplica al fútbol.