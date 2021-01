El Betis tiene depositadas muchas esperanzas en la Copa del Rey, y lo ha demostrado en las dos primeras eliminatorias ante equipos de inferior categoría (UCAM Murcia y Mutilvera) no dando lugar a cualquier atisbo de dudas y mostrando firmeza para pasar de ronda.

Y hoy tiene por delante una prueba de más nivel, ante el Sporting de Gijón, para avivar esa ilusión copera que existe en el seno de Heliópolis, como bien explicó esta semana, en una entrevista en Radio Sevilla, el máximo exponente de los verdiblancos en estos momentos, Sergio Canales: "Veo al equipo preparado para el domingo. Tenemos muchas ganas de Copa y vamos a ir a por todas. Hay que ser ambiciosos. El Sporting es un equipo de Primera División realmente y será difícil. Tengo muchísimas ganas. Sé de la importancia de la Copa y es lo único que puedo decir. Si el domingo no estás al nivel es imposible ganar. Obviamente queremos intentar poder ganar la Copa pero primero es el Sporting, que va a ser muy difícil".

En la misma línea se expresó en la previa Manuel Pellegrini, que sigue viendo el torneo del KO como una vía para poder estar en Europa la próxima temporada y conseguir un título, de ahí la seriedad que el chileno le da al torneo de cara a exigirles a sus pupilos máxima concentración, seriedad y competitividad para eliminar al cuadro sportinguista y estar en el bombo de los octavos de final de una competición que siempre trae buenos recuerdos a la parroquia bética.

Pellegrini pondrá en liza el mejor once posible, aunque ya dejó claro en rueda de prensa que no descarta hacer algunas rotaciones debido al cargado calendario de partidos que van a afrontar los heliopolitanos en la Liga y si siguen avanzando en la Copa. Esto deja algunas incógnitas en cuanto al equipo titular del Betis en El Molinón, ya que Joel Robles podría tener una nueva oportunidad. Emerson, ante la ausencia en la lista de Montoya, estará en el lateral derecho de la zaga con Mandi, Sidnei y Álex Moreno, que ocuparía el lateral izquierdo ante la ausencia de Miranda, que acabó tocado en el partido frente al Huesca. En el centro del campo, ante la no citación de Guido, Paul podría actuar con Guardado, con Lainez, Fekir y Juanmi, en principio, por delante en la habitual línea de tres y Borja Iglesias, arriba.

El Betis tendrá delante a un Sporting que es cuarto en estos momentos en la LaLiga SmartBank (10 victorias, 6 empates y 5 derrotas) y que al igual que los verdiblancos también afrontan con ilusión y convarias incógnitas en el once inicial esta interesante eliminatoria. Y es que David Gallego, preparador del cuadro sportinguista, no desveló en la previa del choque si podrán participar alguno de los jugadores que hace dos semanas dieron positivo en coronavirus, pero que ya se reincorporaron recientemente a los entrenamientos con total normalidad. El técnico del conjunto asturiano sí podría contar con los mismos jugadores que solventaron la ausencia de los nueve futbolistas que dieron positivo y que cosecharon un empate en Lugo (0-0) y un triunfo (2-1) frente al Fuenlabrada, además de eliminar al Amorebieta en la Copa (0-1).

Esos mismos jugadores han tenido la presente semana para poder estar a disposición de Gallego, que podría premiar su trabajo y además daría más tiempo a los positivos para poder recuperar la mejor forma física posible después de estar confinados en casa durante la cuarentena que establece el protocolo. Además, el Sporting se aferra a su poderío de esta temporada en su estadio, donde todavía no ha perdido, para sacar la eliminatoria adelante.

Eso intentará evitar un Betis que va a por todas para conseguir pasar de ronda y convertir la Copa en alimento de ilusión para su parroquia, que ha visto a su equipo competir muy bien en los últimos partidos.