El calendario, entre los encuentros de Liga y si el Betis sigue pasando rondas en la Copa, se aprieta en esta segunda mitad de enero y en febrero. La segunda quincena del mes actual arranca para los verdiblancos con el partido de dieciseisavos del torneo del KO en Gijón ante el Sporting el próximo domingo (16:00), para después recibir al Celta el miércoles 20 en el Benito Villamarín (21:00) y jugar a domicilio ante la Real Sociedad el sábado 23 (18:00).

Luego, si éstos logran eliminar a los asturianos, disputarán unos octavos de Copa previstos para los días 26, 27 y 28 de enero. Volverá la Liga para el Betis el 1 de febrero ante Osasuna en el feudo heliopolitano (21:00). Los días 2, 3 y 4 de febrero tendrán lugar los cuartos de final de Copa, siempre que los béticos sigan vivos, y el 7 (horario por definirse) será el Barcelona el que visite el recinto de La Palmera. El 10 de febrero sería la ida de semifinales de Copa (vuelta el 3 de marzo) y el Villarreal (a domicilio el 14 de febrero), el Getafe (Villamarín, el 21) y el Cádiz (Carranza, el 28) cerrarían este apretado calendario para el equipo que entrena el Ingeniero, que espera un buen rendimiento de sus pupilos ante tal carga y exigencia de partidos.

Pellegrini, sobre la Copa "El equipo está ilusionado y comprometido con seguir avanzando en la Copa y pasar a la siguiente ronda"

Así lo expresó ayer Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido ante el Sporting: "Necesitamos un rendimiento de todos lo más parejo posible". Y es que el preparador heliopolitano le da mucha importancia a la Copa y afronta el choque en El Molinón con la intención clara de pasar de ronda y estar en octavos: "Ya tenemos el plantel más completo. Temor no hay que tener nunca. Ahora tenemos una ronda más de Copa y la afrontamos con la misma seriedad, capacidad y éxito como la anterior. El equipo está comprometido y con la ilusión de seguir avanzando ante un rival complicado".

Rotaciones "Pondremos el mejor once posible, pero luego vienen más partidos y habrá que hacer algunas rotaciones"

Eso sí, Pellegrini no dudó en hablar de que habrá rotaciones debido a la acumulación de partidos venideros: "Es un torneo importante en otro camino para tener otro objetivo durante el año. El domingo colocaremos en la cancha el mejor equipo para seguir avanzando en la Copa del Rey. Después, hay que considerar que jugamos miércoles, el sábado, si seguimos en la Copa otra vez el miércoles… Va a haber algún tipo de rotaciones". "El once lo vamos determinar mañana. Hay que ir evaluando bien. No solamente en la portería sino después tomamos la mejor decisión en cuanto al once. Miranda tuvo un golpe en Huesca que no le ha permitido entrenar los dos últimos días con regularidad, pero no es importante y mañana debe integrarse sin problemas", añadió al respecto el chileno.

Fichajes "No creo que se pueda traer a nadie; a ver si llega alguna oferta, pero el plantel está completo"

El entrenador bético volvió a insistir en que aguarda un pico de rendimiento alto en todos sus futbolistas: "Es cierto que ahora hay un alza de rendimiento, pero anteriormente al comienzo de temporada también lo hubo y con otros nombres. Teníamos una falta de regularidad importante, después caída de resultados y goles concedidos, pero tenemos seguridad sin cambiar el sistema. Lo importante es seguir teniendo el espíritu y la ambición de equipo y tener rendimiento individuales altos. Los rendimientos han estado un poco más regular en esta última etapa".

Situación de Carvalho "Lo veo muy contento en el Betis, está muy concentrado en lo que tiene que hacer aquí con el equipo"

También se refirió Pellegrini a la posibilidad de que venga alguien al Betis en el mercado de fichajes de invierno, siendo contundente: "No creo que haya posibilidad para traer a nadie. Es el plantel que hay en este momento por varios aspectos y vamos a ver si llega alguna oferta por algún jugador que pueda salir, pero ahora mismo el plantel está completo". Y, por último, destacó la implicación de William Carvalho, cuyo futuro se ha enfriado en torno al Benfica: "William está absolutamente comprometido y concentrado. No lo veo con ganas ni intención de irse. Lo veo muy contento aquí, es importante para nosotros y ya veremos su futuro, pero está muy concentrado en lo que tiene que hacer para el equipo".