El pobre Mundial sub 20 realizado por México ha expuesto a las críticas al jugador del Betis Diego Lainez, la estrella del combinado mexicano, que no ha podido exhibir sus mejores cualidades en ese torneo de jóvenes prometedores. Los medios mexicanos han achacado su bajo rendimiento a la falta de minutos en el Betis, una cuestión que comparte el seleccionador mexicano, Tata Martino, que considera que el bético debería haberse quedado más tiempo jugando en su país.

"Yo preferiría que los jugadores salgan bien armados de México y no antes de tiempo. En el caso de Edson (Álvarez) ahora saldría con una buena edad, con muchos partidos en América. A diferencia a de Diego Lainez, que todavía le faltaba más rodaje a lo mejor jugando en la Primera División”, indicó el entrenador argentino en entrevista con la cadena Fox Sport.

De hecho, Martino prefirió que Diego Lainez participase en el Mundial sub 20 y no en la Copa de Oro que México disputa este verano para que acumulase más experiencia, después de que sus primeros seis meses en el Betis no hayan sido todo lo productivos que se esperaba.

Pese a todo, el propio Lainez sí ha manifestado sentirse a gusto en el club verdiblanco, dentro de ese proceso de adaptación lógico a un fútbol distinto. "Sigo feliz de haber fichado por el Betis, éste es un campeonato del máximo nivel. He tenido mis minutos y voy a seguir luchando por tener más", manifestó el joven mexicano.