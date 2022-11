Guido Rodríguez, apto para jugar en Valencia

Además de analizar todo lo que viene sucediéndose tras el derbi entre el Betis y el Sevilla, con ambas directivas en disputa, Manuel Pellegrini ha analizado la cita en Valencia, para la cual tiene disponible a Guido Rodríguez, que hoy se ha entrenado con normalidad con el resto de compañeros.

El Valencia

"Nos vamos a encontrar un equipo que se dedica a jugar, ha cambiado mucho su estilo en relación al Valencia del año pasado. Tiene delanteros importantes, ha tenido un pequeño bajón en resultados pero hizo un muy buen comienzo de campaña. Va a ser un partido bastante abierto".

Enfermería

"Siguen lesionados Juanmi, Luiz Felipe y Joaquín. No llegan a este partido. Guido no se entrenó por precaución pero estará en la lista de citados. Vamos a ver a Claudio Bravo, que tiene una carga en el sóleo, y Pezzella también tiene algunos problemas. Lo vamos a decidir por la tarde".

La cercanía del Mundial

"No me veo en ninguna obligación de cuidarlos porque ninguno ha pedido ser cuidado. Por supuesto que tendrán en la cabeza jugar un Mundial luego pero hasta el momento han tenido un compromiso con el club ni me han hecho sentir que no quieran jugar. El caso de Guido hasta el final estuvo en duda y lo jugó. No siento que estén pensando en el Mundial".