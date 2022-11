Pellegrini: "Acciones dentro del campo de gente que no está entre los once que juegan me parecen lamentables"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al partido del Betis de este jueves ante el Valencia, se ha referido a todo lo vivido en el derbi, del cual quiere pasar página ya y centrarse en la cita en Mestalla.

Pasar página de derbi

"Los partidos por importante que sean una vez se terminan, se analizan y se piensa en el próximo partido. Terminó el derbi, el lunes descansamos y el martes ya estábamos pensando en el Valencia. Lo que pasó, pasó. Ya he dicho que las estadísticas cambian rápidamente".

Gestión con Fekir y Borja

"Los derbis siempre son así. Hay muchos efectos emocionales que influyen en los rendimientos de los partidos. Se cometieron errores porque son seres humanos. Un ambiente de mucho más nervios que los partidos normales. Cometimos dos errores importantes con 1-0 y un jugador más. Son secuencias que pasan en el fútbol, se analizan, se habla con las personas y se sigue adelante".

La roja a Nabil

"Los jugadores tienen distintos temperamentos. Nabil tiene un temperamento importante. Si igual se tirar más al suelo tendría que aguantar menos el balón y le pitarían más faltas. Lamentablemente con un jugador más alto igual no le pega. Es difícil, lo he defendido mucho por las faltas que le hacen. Tiene un temperamento que no va a cambiar y tiene que saber controlarse en algunas acciones, pero me quedo más con un Fekir que aguante el balón a uno que se tire constantemente".

Lo ocurrido con Monchi

"El derbi al Sevilla le hace muy bien. Ojalá haya máxima rivalidad siempre entre los dos equipos dentro del ámbito deportivo. Después cada uno es responsable de lo que hace o dice. Me quedo únicamente con lo que se jugó adentro. Un partido extraño, hay que saber si manda el árbitro o el VAR. Yo ahorraría decirle al árbitro que vaya a la pantalla. No se considera mucho la opinión del árbitro que está en el momento mismo de la acción. Pero cosas exteriores extradeportivas y acciones dentro del campo de gente que no está entre los once que juegan me parecen lamentables. Fue mucho peor lo que pasó en la Copa del Rey. Siempre hay cosas peores. Cada uno es responsable de su actitud y ya verán las instituciones cómo se comportan. Yo no le doy más importancia".