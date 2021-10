Un presente con ambición

Manuel Pellegrini es el faro y guía de este Betis, y su discurso humilde, ambicioso y ganador ya se vio de nuevo nada más terminar el encuentro ante el Rayo Vallecano. Partido a partido para seguir caminando por un presente ambicioso que espera el chileno que sea duradero en el tiempo para que los de Heliópolis puedan dar un paso más en cuanto a crecimiento con respecto al último curso.

Ni ansiedad ni irrealidad, sino convicción y ambición para que el Betis pueda seguir transitando, como hasta ahora, por el camino de una exigencia que irá in crescendo en el calendario hasta que llegue el tercer parón. Y esta noche tendrá el conjunto verdiblanco la primera gran piedra de toque, recibiendo en el Benito Villamarín al Valencia de José Bordalás en una cita de gran trascendencia, ya no sólo en la clasificación, sino de cara a la cita en el Metropolitano. Pero ésta ya llegará, no quiere el Ingeniero distracciones y así lo saben sus pupilos, de ahí que el Betis tenga los cinco sentidos puestos en la cita de esta tarde noche en La Palmera, al calor de una hinchada identificada con su equipo y, sobre todo, entregada a su entrenador.

El chileno seguirá con las rotaciones, que tan buenos resultados le están dando al tener a todo el plantel enchufado

Y es que Valencia, Atlético de Madrid y Sevilla será el termómetro que mida el nivel y las opciones del Betis de meterse de lleno en la pelea por los puestos que dan derecho a jugar la Liga de Campeones la próxima campaña. De momento, los heliopolitanos son quintos en la tabla empatados a puntos con el cuarto, el Atlético (18), de ahí la importancia del choque ante los de Mestalla, pues un triunfo reafirmaría las buenas sensaciones que sigue desprendiendo este Betis y la intención de dar un zarpazo en los puestos de privilegio. Con humildad, pero con ambición.

Los verdiblancos deben evitar esas desconexiones que sufren durante los partidos, como en el primer gol del Rayo

Para ello lleva trabajando Pellegrini y sus jugadores desde que terminó el encuentro con victoria ante el Rayo. Tres puntos y a otra cosa. A pasar página para pensar en el Valencia, un rival que suele complicarle casi siempre mucho las cosas al cuadro bético, por lo que tendrán los verdiblancos que corregir algunos de sus habituales fallos, sobre todo esas desconexiones a nivel mental –el primer gol del Rayo como gran ejemplo de esto– que siguen sufriendo. A partir de ahí, deberán no bajar la intensidad en el juego en pos de seguir con esa idea de fútbol ofensivo de Pellegrini que tan buenos resultados está permitiendo conseguir al Betis, pues el cuadro valencianista sigue conservando en sus filas jugadores de calidad, como Gayá y Guedes, entre otros, capaces de generar mucho peligro.

En cuanto al once, el técnico verdiblanco seguirá con las rotaciones, algunas obligadas, como la de Édgar, por sanción. En la portería todo apunta a que seguirá Bravo, con Montoya en el lateral diestro, Pezzella y Víctor Ruiz estarán en el eje de la zaga, y Miranda, posiblemente, en el lateral. Por delante actuarían Guido Rodríguez y William Carvalho, y a partir de ahí se abre un abanico de posibilidades para Pellegrini. Canales, que no termina de tener esa chispa, podría caer a la izquierda tras jugar en el doble pivote contra el Rayo, aunque tampoco es descartable que pueda descansar de cara al duelo en el Metropolitano.

Guedes y Gayà aparecen como las principales armas de un Valencia que lleva seis jornadas sin ganar

Un descanso también parece pedir Fekir, aunque el galo viene siendo un fijo para el chileno y todo hace indicar que volverá a salir de inicio. Juanmi, Lainez, Rodri, Ruibal y Tello pelean por una plaza en las bandas y arriba Borja Iglesias parte con más opciones que Willian José tras la última titularidad del brasileño. Mientras, en el Valencia, Bordalás no podrá contar finalmente con Maxi Gómez, baja por una lesión muscular que le impedirá viajar a Sevilla. Cheryshev y Koba tampoco salen de la enfermería, mientras que recupera a Piccini, Thierry y Lato.

Los de la capital del Turia llegan al Villamarín con seis jornadas acumuladas sin ganar, por lo que buscarán un triunfo que rompa esta mala racha, algo que intentará evitar un Betis que vive un muy buen momento. El conjunto de Pellegrini, con un grado de compromiso altísimo, quiere seguir alimentando con otro triunfo esa ilusión que reina en el beticismo en estos momentos. Una ilusión que pasa por un presente cargado de ambición, y el presente, hoy, pasa por ganar al Valencia.