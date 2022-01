Pacheta: "Van a jugar los que nos han traído hasta aquí"

El entrenador del Valladolid, José Rojo, Pacheta, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo de copero de mañana ante el Betis, en la que ha asegurado que apostará por los jugadores que ya compitieron en las dos primeras rondas, además de indicar que su equipo saldrá sin complejos.

"Tenemos plantilla amplia, competitiva y compensada. Los que van a jugar contra el Betis son los que han ido eliminado equipos y nos han traído hasta aquí, hemos preparado el partido para ganarlo, tenemos muy buenas sensaciones en casa y es verdad que viene un gran equipo, con muchas alternativas, buen juego y confianza, es un partido para disfrutar, la afición, jugadores, todos, y para ganar", ha asegurado el preparador blanquivioleta, que afirmó que su equipo no cambiará su estilo de juego: "No vamos a especular. La gente va a volver a disfrutar, apretando, identificados, no es fácil conseguir seis victorias seguidas en la liga".

Sobre las ausencias, la última de Luis Pérez por Covid, Pacheta tampoco ha querido ponerlas como excusa. "Fresneda está preparado para jugar, al igual que Narro, vendrán citados pero la alineación no está decidida. Arrancamos la pretemporada con estas mismas sensaciones pero ahora es más violento porque tenemos los puntos en juego, es verdad que hay una incertidumbre tremenda, intentamos poner todos los medios, más cuidado, prevención, mascarilla, distancia de seguridad", indicó Pacheta, que también elogió al Betis: "Juegue quien juegue estar espabilado y a lo nuestro. Van terceros, son elásticos, rápidos, precisos. Nosotros competimos y vamos a competir pensando en pasar la eliminatoria".

Por último, Pacheta se refirió al fichaje de Morcillo. "Es un jugador muy característico de banda izquierda, pierna natural, profundo, buena pegada, buen centro, nos puede dar alternativas distintas a lo que tenemos", señaló.