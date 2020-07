Alexis compareció telemáticamente tras la derrota del Betis ante el Villarreal. Cariacontecido, el ahora entrenador verdiblanco lamentó la forma en que su equipo cayó ante un rival que llegó al Benito Villamarín mucho más motivado por su prurito de intentar meterse en la Liga de Campeones. Se mostró preocupado por el aspecto anímico y se quejó del trato a Fekir, porque "siempre sale perjudicado".

"Si el equipo baja los brazos sí que me preocuparía, sería bastante peligroso. Hoy han sucedido muchas cosas y muy pronto y a partir de ahí hemos vuelto a tener esos problemas defensivos que terminan en gol", comenzó diciendo el técnico canario.

El entrenador verdiblanco dio su visión del desarrollo del partido y lamentó esos errores defensivos que lastran a su equipo. "Cuando estamos bien posicionados y con superioridad numérica, con un solo jugador de ellos, termina en un penalti, y eso es evitable, y ya se te pone cuesta arriba. A las mínimas de cambio es posible que empieces con dudas y ya te ves mermado. Y luego de una jugada que parecía que no iba a tener ningún problema, con superioridad numérica de nosotros sobre sus atacantes, se da el 0-2. Tuvimos alguna ocasión para meternos en el partido, ha habido alguna jugada dudosa que quiero ver fríamente. Pero si no aprovechas las ocasiones y a la mínima de cambio recibes dos goles el partido se pone muy difícil y así ha sido".

Preguntado por el alivio de que no ganen los equipos de la zona de descenso, habló de responsabilidad. "Yo creo que tenemos que estar pendientes de nosotros y hacer los deberes nosotros, no ponernos a pensar que otros nos lo van a hacer. El partido se ha puesto con muchas adversidades desde el principio, errores ingenuos que nos cuestan mucho en el marcador. Ha faltado acierto a puerta, y luego con uno menos se pone muy difícil. Pero los deberes los tenemos que hacer nosotros y no esperan que no nos los hagan".

Ánimo del vestuario: "Veo a unos jugadores con una impotencia porque no salen las cosas como nos gustaría. El Villarreal después del confinamiento lleva una marcha espectacular y se pone muy ponto a favor de ellos y a partir de ahí nos ha costado. Lo que veo son las caras de impotencia de no haber podido dar la vuelta y todo se complica mucho más cuando te quedas con un jugador menos con un equipo de este nivel".

Anuncio del nuevo entrenador: "Ahora nos tenemos que plantear es recuperar a los jugadores para conseguir los resultados y los puntos para tener una tranquilidad tras un año nada bueno, y a partir de ahí seguro que se tomarán decisiones oportunas. Toda la gente que está trabajando en el club este año son los que tenemos que buscar esas soluciones para solventar de la mejor manera posible, entre comillas, la situación que estamos atravesando y a partir de ahí habrá una situación de análisis de lo que ha ocurrido en la temporada"

Expulsión de Fekir, muy maltratado: "Pitar un partido de fútbol es muy complicado, pero veo continuamente que Fekir es uno de los jugadores que más faltas recibe y cada vez que hace cualquier movimiento siempre sale perjudicado y dañado. Si hay que proteger y tener cuidado con las entradas, a lo largo del campeonato ha salida perjudicado con muchos golpes. Hoy se te pone el resultado adverso a los cinco minutos y juegas más con el corazón que con la cabeza y a lo mejor hay un momento en el que la impotencia te lleva a alguna acción que luego te arrepientes. Quedarte con uno menos ha sido determinante con el nivel que tiene el Villarreal actualmente".