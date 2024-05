El Betis abrocha su meritoria Liga de buenas maneras (0-0)

El Betis de Manuel Pellegrini abrochó su meritoria Liga con un meritorio empate (0-0) en el imponente Santiago Bernabéu. Otra vez el epílogo era en el coliseo blanco, como otras veces en los últimos años, y de nuevo salieron los verdiblancos por su propio pie tras haber defendido las trece barras con la dedicación y el ardor que su historia exige. El Real Madrid le puso un punto menos, o dos, de intensidad en cada pelea, en cada balón, pero eso no es problema del Betis, claro que no. El campeón de Liga (95 puntazos, ahí es nada) salió con la final de la Champions en la mente. Carlo Ancelotti dispuso un once muy parecido al que saltará el 1 de junio ante el Borussia Dortmund que se tomó el envite ante el Betis como un entrenamiento exigente, sin correr más riesgos de los necesarios.

Sólo en el minuto 85 los jugadores madridistas pusieron todas sus ganas. Fue para despedir a Toni Kroos, lo más parecido a un arquitecto jugando al fútbol. Las lágrimas de sus hijos en la banda, que fueron las del extraordinario medio cuando salió del terreno, fueron lo único que emocionó de verdad esta vez al madridismo.

No tenía mucho margen Pellegrini para componer su equipo inicial, visto el cúmulo de bajas, en un guiño de coherencia a lo que ha venido sufriendo el vestuario verdiblanco toda la temporada. Llamó la atención, eso sí, la ausencia de Fekir en el que puede que sea su última inscripción en un acta como bético. Se quejó de un golpe.

Los tintes circunstanciales del once heliopolitano no menoscabaron el buen desempeño en todo el partido. Empezando por el guardián de la portería, Fran Vieites. El gallego repitió su más que sólida actuación en el derbi de Nervión y dio una lección de personalidad. Y si los de verde se mantenían en pie, era en buena parte por su respuesta.

Cierto es que su primera intervención de mérito nació de un error suyo en un golpeo en largo. No tomó vuelo el balón, Camavinga lo interceptó para habilitar a Vinícius en el área, pero Vieites no se tragó el regate del brasileño y se le echó encima como un felino para repeler la pelota. Mendy ensayó el disparo con la portería sin su especialista, pero Sokratis esperaba en la línea de gol y solventó el peligro (15’). El griego también bloqueó un tiro de Bellingham, siete minutos después, tras fallar Miranda en una salida de balón desde el costado siniestro.

Otra parada nada fácil del arquero pontevedrés llegó en el minuto 33, cuando Rodrygo ganó la línea de fondo y buscó con un balón raso a Vinícius, que se incorporaba al primer palo. Éste remató como pudo, de tacón, pero Vieites tuvo la rapidez mental suficiente para sacar su brazo derecho, recio y abajo, para tapar y evitar el gol.

En la otra portería, Courtois no tuvo que intervenir hasta el minuto 39. Fue en una falta indirecta junto al vértice derecho de su área. Miranda la botó, Marc Roca fue a aprovechar un centro con cierto veneno y el gigante belga repelió la pelota sin la fuerta adecuada. Le cayó a Johnny, que la controló con el vientre y remató con tino al momento, enviando el cuero al techo de la portería.

El castellano-manchego Isidro Díaz de Mera concedió el gol y la primera imagen parecía habilitar a los rematadores béticos por la posición de Fede Valverde, pero Jaime Latre avisó desde la sala VOR a su colega. Otra imagen más cercana a la línea de fondo revelaba que el pie derecho de Marc Roca –ay, esas botas blancas hoy con el VAR...– podía estar más cerca de Courtois que el hombro de Fede Valverde. El tanto anulado enojó mucho a los béticos, Manuel Pellegrini incluido.

El momento de forma de Ayoze

Antes de esa llegada, casi todo lo bueno que produjo el Betis en ataque lo volvió a gestar Ayoze con su movilidad desde la izquierda. Así dejó de cabeza a Bellerín un balón que el catalán, que esta vez jugó por delante de Sabaly, remató desviado (35’). Al poco, el propio Bellerín tuvo la ocasión más clara de la primera mitad en un servicio perfecto de Sabaly desde la derecha. Giró el cuello como aconseja el manual, pero la pelota salió muy cruzada.

Tras el descanso, prosiguió el Betis con sus salidas verticales a la voz de Ayoze, que conectó un tiro que buscaba la escuadra y que se topó con el brazo interminable de Courtois (51’). El tinerfeño también lanzó un contragolpe en el que picó la pelota para salvar al defensor que trataba de cortar su avance y adelantó con el timing perfecto a la incorporación de Miranda. El obús del lateral se encontró también con la mano del belga.

Vieites, enfrente, cazó un tiro duro pero centrado de Bellingham (56’) y, tras chocar con Carvajal en una irregular salida por alto en un córner, desvió una falta postrera de Kroos antes de que el alemán recibiera el merecido tributo en su adiós. Tres minutos antes de irse, Abde también tuvo en sus botas el 0-1, pero se lo puso fácil a Courtois. Fue como si se confundiera en eso de las buenas maneras que, con todo el mérito, mostró el Betis en su broche.