Betis: Los cambios en la portería, al ralentí

El Betis quiere llevar a cabo cambios en la portería de cara a la próxima temporada. Con la salida de Claudio Bravo, Rui Silva y Fran Vieites son los dos principales cancerberos de los verdiblancos en estos momentos y aunque el nombre de Álvaro Valles está muy presente en la dirección deportiva del cuadro de Heliópolis, hasta que no se produzca la salida de Rui Silva no empezarán los movimientos de fichas y a día de hoy no ha llegado a la planta noble del club de La Palmera ninguna oferta por el cancerbero luso, a expensas de lo que pueda suceder durante el transcurso del verano.

Así, por ahora, la situación del cancerbero de La Rinconada y el Betis no avanza, mientras que Las Palmas, mediante el discurso de su presidente, Miguel Ángel Ramírez, mantiene una postura firme e inamovible. "No hemos recibido ninguna oferta por él ni por otro futbolista del equipo", aseguró recientemente el dirigente de los amarillos, aunque conoce las intenciones del equipo bético. "Valles sabe que hay tres opciones: renovar, salir traspasado o estar todo el año en la grada, porque no jugará", agregó de forma contundente Ramírez, que juega perfectamente sus cartas. Mientras, en el Betis están convencidos del potencial del portero rinconero, pero para su llegada tendría que producirse tras la marcha del cancerbero luso.

Rulli, Adrián y Juan Musso, otros nombres presentes en la dirección deportiva

Además, sigue en el Betis instalada la idea, como bien desearía Manuel Pellegrini, de contar con un tercer portero con experiencia, a la espera también de lo que pueda suceder con Fran Vieites, cuya actuación en la última jornada de Liga ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, dejó muy satisfecho al entrenador chileno y todo apunta a que no saldrá. Y son varios los nombres que gustan a la dirección deportiva verdiblanca y al Ingeniero, entre ellos el de Gerónimo Rulli. Pese a que al portero argentino aún le resta de contrato con el Ajax hasta 2026, tiene la puerta abierta para salir del conjunto de Ámsterdam y ahí es donde ha entrado en juego un Betis que tiene presente a este guardameta de 32 años que se encuentra en estos momentos concentrado con la albiceleste, con Guido y Pezzella, para disputar la Copa América.

Otro nombre también presente en Heliópolis es el de Adrián San Miguel, cuyo ciclo en el Liverpool apunta a su final y no vería con malos ojos un regreso a la que siempre fue su casa, cumpliendo además con esa condición de canterano de cara a la confección de la lista para la disputa de la Conference League. Y otro nombre vinculado al Betis y del gusto de Pellegrini es Juan Musso, que a sus 30 años podría salir este verano del Atalanta al acabar contrato en junio de 2025 y no haber renovado por ahora. El portero argentino tiene un buen cartel en Italia tras conquistar recientemente la Europa League con el conjunto de Bérgamo y clubes como el Torino lo tienen en la agenda, al igual que un Betis que quiere darle una vuelta de tuerca a la portería este verano. Sin embargo, esa renovación va al ralentí, estando el foco puesto en la contratación de al menos un central y un lateral zurdo antes del comienzo de la pretemporada.