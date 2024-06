Convencer a Las Palmas, el siguiente paso del Betis por Álvaro Valles

El Betis tiene como principal objetivo para reforzar la portería a Álvaro Valles. Hace meses que se vienen produciendo los contactos entre el club verdiblanco y el meta de La Rinconada, pero ahora toca algo fundamental para avanzar en el regreso a Heliópolis de este cancerbero de 26 años y 1,91 de altura: convencer a Las Palmas.

El conjunto amarillo se mantiene firme en su postura sobre Álvaro Valles, quien tiene un año más de contrato con su actual equipo (2025). Así lo expresó días atrás el presidente de los canarios, Miguel Ángel Ramírez, en una rueda de prensa ante los medios de comunicación: "Lo pudimos vender en enero, pero pusimos el valor al equipo. Le queda una temporada. Hemos querido renovarlo y no quiere. El escenario es claro: o renueva o busca una salida que le interese al club. No tenemos ofertas por el jugador ahora mismo, ni tampoco por otros". Si bien no habría aún oferta formal, sí se habrían producido ya los primeros tanteos entre Las Palmas y el Betis, y sobre la mesa, según avanzó Canarias 7, la fórmula de incluir jugadores verdiblancos para abaratar la operación que llevaría a Álvaro Valles a La Palmera.

Miguel Ángel Ramírez, presidente amarillo, lo tiene claro: renovación o una propuesta convincente

En este sentido los primeros nombres en aparecer han sido los de Rodri y Juanmi, sin obviar que el equipo canario busca un 9 y tiene en su agenda a Borja Iglesias, que a pesar de tener contrato con los verdiblancos hasta 2026 tendrá que buscarse, salvo giro inesperado, un nuevo club tras regresar de su cesión en el Bayer Leverkusen. Queda por tanto aún diferentes capítulos por resolverse para que Álvaro Valles pueda convertirse en nuevo jugador de un Betis que también podría encontrarse con una competencia importante por el guardameta desde la Premier League.

Así, el diario inglés mirror.co.uk publicó ayer que Álvaro Valles es una de las opciones que maneja el Chelsea para reforzar la portería tras la llegada de Enzo Maresca al banquillo. El nuevo entrenador del cuadro londinense quiere, como tenía en el Leicester con Mads Hermansen, un portero que tenga un buen juego con los pies a la hora de la construcción del juego y es ahí que Paul Winstanley y Laurence Stewart, cabezas visibles de la dirección deportiva del Chelsea, no pierdan de vista la opción del cancerbero de Las Palmas para satisfacer a su nuevo entrenador.

Mientras tanto, Álvaro Valles se encuentra de vacaciones a la espera de que se pueda resolver su futuro, el cual todo hace indicar que acabará pasando por firmar por el Betis, aunque para ello los verdiblancos tendrán que llegar a un acuerdo que, en principio, no apunta a ser fácil con Las Palmas, sin obviar también qué ocurre con el futuro de Rui Silva. Los verdiblancos van a llevar a cabo una profunda reestructuración en la plantilla y eso afecta de lleno a la portería, con el portero sevillano como principal opción. Falta, el gran paso: convencer a Las Palmas.