Betis: Un consejo muy fuerte

En la Junta de accionistas del Betis quedó refrendado ayer el apoyo de una gran mayoría de accionistas a la gestión del actual consejo de administración. A eso hay que unirle el hecho de que quedó refrendada la ampliación de capital aprobada el pasado mes de agosto, viviéndose en la sala un tenso momento entre el presidente del Betis, Ángel Haro, y Rafael Salas, accionista de referencia contrario a la gestión del actual órgano de administración.

El apoyo al consejo en la Junta –hubo un capital presente de 83.398 acciones– quedó reflejado, especialmente, en el punto 3 de orden del día, en referencia a la gestión del órgano de administración del club verdiblanco al cierre del ejercicio 2023, y defendido por el presidente, Ángel Haro con un claro mensaje: "No vamos a vender el Betis, porque el Betis es tan grande que no se puede vender, hay cosas en la vida que no tienen precio". La aprobación de la gestión del consejo recibió 54.200 votos favorables (28.747 fueron votos negativos y 449 abstenciones). T

ambién defendió la gestión del consejo el vicepresidente, José Miguel López Catalán, que dejó un claro mensaje: "No vamos a cambiar nuestro modelo de gestión. Es el que nos lleva a estar aquí por tercer año consecutivo a jugar en Europa. Nos ha llevado a ganar la Copa del Rey, nos ha llevado también a estar en la jornada 18 a dos derrotas en Liga, el dolor por la derrota en la Europa League es un síntoma de la ambición del club. Nuestro modelo de gestión queda claro en el plan estratégico marcado. Queremos hacer, el estadio y la ciudad deportiva, nuestro modelo nos ha llevado a tener jugadores como Fekir, Isco, Pellegrini, a un director deportivo top como Planes y a tener una gran plantilla. No vamos a cambiar nuestro modelo de gestión (...). El 25 de agosto más del 91% ciento de los accionistas en agosto nos apoyaron y la oposición no vino. Tenemos un compromiso con los accionistas y vamos a llevarlos a cabo".

Estas declaraciones tuvieron respuesta por parte de Rafael Salas al tratar el punto 9, referente a la revocación de la ampliación de capital aprobada en agosto, la cual fue refrendada por mayoría en las votaciones: "Lo que estamos criticando es el tema económico. Debemos más de 180 millones de euros. ‘No voy a cambiar el modelo de gestión’, eso que ha dicho el vicepresidente es lo que provoca nuestra salida del consejo. Las mismas palabras que dijo el señor Lendoiro, que hoy está en Primera RFEF". "Con las deudas no se juegan. Cada año, patadas adelante a la deuda. No nos negamos y soy consciente de que tenemos que rascarnos el bolsillo, pero lo que va a provocar es la entrada de capital extranjero en el Betis ahora o dentro de siete años", añadió.

Tras esa intervención tomó la palabra el presidente, Ángel Haro, que replicó a Salas de la siguiente manera: " Rafa, déjame que te diga lo siguiente: No seremos nosotros los que traigamos capital extranjero al Betis. ¿Seréis vosotros? ¿Podéis decir eso vosotros también? ¿Dónde estaba la precipitación hace un año cuando hace un año nos propusisteis vender al Betis por 280 millones de euros? No quiero que te lo tomes como algo personal, cosa que no hace el resto de la agrupación. ¿Qué modelo de gestión queréis? ¿Cuál es vuestro plan? Cuando se pretende ser presiente o ser alternativa de gobierno, que es realmente lo que queréis, se necesitan tres cosas: tiempo, implicación y recursos disponibles. Hay que tener formación, preparación y cualidades relacionadas con la capacidad de gestión y tercero tener el respeto y el cariño de los béticos. No entro a valorar las dos primeras, pero la tercera no la tenéis. Sólo hay que ver los resultados de las Junta. Nunca gestionaréis el Betis. Sin humildad nunca conquistaréis el corazón de los béticos".

Este punto de revocación dio un resultado negativo, por lo que sigue adelante el acuerdo alcanzado en la Junta del pasado mes de agosto. Votaron sí a la revocación 29097 votos, votaron no 53.909 y 712 abstenciones. Así transcurrió una Junta que reforzó más todavía al actual consejo.